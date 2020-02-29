BBC: Количество умерших от коронавируса в Иране в шесть раз превышает официальные данные
- 29.02.2020, 18:09
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Тегеран замалчивает реальный масштаб заболеваний.
Не менее 210 пациентов, заболевших коронавирусом (COVID-19), умерли в Иране. Об этом сообщают источники BBC.
Согласно официальным данным, в стране от коронавируса скончались 34 человека, еще 388 заразились новым типом вируса. По данным «Би-би-си», эта цифра также может быть занижена.
Ранее сообщалось, что парламент Ирана приостанавил работу из-за угрозы распространения коронавируса. О заражении COVID-19 рассказывал замминистра здравоохранения и медицинского образования страны Ирадж Харирч и депутат Махмуд Садеки.