С 1 марта снова дорожает автомобильное топливо 13 29.02.2020, 18:13

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А тем временем нефть рекордно дешевеет.

С 1 марта в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 1 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 73 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 83 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 5 копеек, ДТ — 1 рубль 83 копейки.

Напомним, на фоне эпидемии коронавируса в мире нефть дешевеет рекордными темпами. На момент публикации за 1 барелль нефти Brent давали $50,20.