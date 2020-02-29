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Что не так с государственными профсоюзами в Беларуси

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  • Валерий Карбалевич
  • 29.02.2020, 18:47
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Что не так с государственными профсоюзами в Беларуси
Валерий Карбалевич

Страну восемь раз вносили в специальный параграф Международной организации труда.

Ожидалось, что выступление Александра Лукашенко на съезде профсоюзов будет знаковым, что он изложит острейшие проблемы, которые возникли перед страной в начале 2020 года. Как будут развиваться дальше белорусско-российские отношения? Какие изменения нужно делать в экономической политике в связи с этим? В начале года заметно упали зарплаты бюджетников. Люди встревожены и ждут объяснений. Где, как не на съезде профсоюзов, можно изложить основные параметры социальной политики в обозримой перспективе? И вообще, пора обозначить тезисы предвыборной программы Лукашенко.

Однако Лукашенко не ответил на эти острые вопросы, сделав вид, будто ничего не происходит.

В выступлении звучали привычные заявления о том, что в стране идет «социальный диалог», нет конфликтов, прежде всего в области труда. Лукашенко сказал, что «в Беларуси рабочие защищены как ни в какой другой стране». И все это, мол, благодаря роли профсоюзов.

И в этом отличие Беларуси от других стран. Лукашенко говорит:

«В Эстонии лишь 5% работников являются членами профсоюзов, в Литве 8%, в Польше 13% - и это называется "демократия". В результате профсоюзы лишены возможности выступать полноценной стороной социального партнерства. Разрушается система трипартизма и в целом социального баланса в обществе ... В Беларуси такой охват - более 93%».

На самом деле функция профсоюзов в Беларуси заключается вовсе не в защите социальных и трудовых прав наемных работников. Как раз с этим делом все плохо. Система срочных трудовых контрактов, которая доминирует в стране, делает работников беззащитными перед администрацией, что характерно для эпохи «дикого капитализма». На это регулярно обращают внимание международные организации. Последние 20 лет ситуацию с правами трудящихся в Беларуси практически ежегодных обсуждают на Международных конференциях труда в Женева. Страну восемь раз вносили в специальный параграф Международной организации труда.

Огосударствленные профсоюзы в Беларуси выполняют совсем другую функция. Это остатки советской тоталитарным системы. Задача ФПБ - контролировать политическую лояльность рабочих (в дополнении к другим структурам, которые занимаются тем же). Поэтому и нужен всеобщий охват членства

в государственных профсоюзах даже в частных компаниях. Если в СССР профсоюзы были «школой коммунизма», то в сегодняшней Беларуси ФПБ - школа авторитаризма.

Очень отличительным был состав Президиума VIII съезда ФПБ. Туда были избраны Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко и Председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности Николай Ковальчук. Из четырех человек трое - высшие государственные чиновники. И никаких там передовых слесарей, комбайнеров или доярок, как это было в советские времена.

Кстати, даже в России, Казахстане членами профсоюзов являются только 30-35% работников, а не 93%, как в Беларуси. Ведь там уже значительно большая доля негосударственного сектора в экономике и меньше советского политического наследия.

Еще два небольшие сюжета из выступления Лукашенко. На 2020 год поставлена задача, чтобы зарплата учителя достигла 100% от средней зарплаты в стране, а врача - 150%. На фоне падения всех валовых показателей в первые месяцы нового года, как и зарплат бюджетников, такое заявление выглядит немного странно.

Также Лукашенко анонсировал пенсионную реформу:

«Пенсионная система в том виде, в каком мы ее сегодня видим, отжила. Нам после президентских выборов (я буду или кто-нибудь из вас) все равно придется этим заниматься».

Пока неясно, в каком направлении Лукашенко собирается реформировать пенсионную систему. Сегодня Фонд социальной защиты имеет большой дефицит и не в состоянии из своих ресурсов платить нынешние размеры пенсии. Но до сих пор Лукашенко категорически отрицал хоть-какие перемены в этой сфере. Но, как известно, реформы начинаются тогда, когда заканчиваются деньги. Это как раз белорусский случай.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»


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