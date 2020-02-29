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Однокурсник Путина рассказал о его страхах

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  • 29.02.2020, 19:22
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Однокурсник Путина рассказал о его страхах

Болевая точка главы Кремля — здоровье.

Президент России Владимир Путин, кроме посуды и еды, в зарубежные поездки берет с собой также и личный биосортир.

Об этом в блоге на obozrevatel.com написал его бывший сокурсник Юрий Швец. По его словам, это делается из-за боязни российских спецслужб, что "вездесущее" Центральное Разведывательное Управление США (ЦРУ) сможет узнать о болезнях лидера РФ.

"По российской традиции, информация о состоянии здоровья главного лица является самой главной тайной страны. Не случайно Путин таскает с собой во все зарубежные поездки личный биосортир, дабы вездесущее ЦРУ не узнало из продуктов его жизнедеятельности чем он болен и сколько еще ему осталось. Здоровье Путина – безусловное табу и среди российских СМИ. Это не просто раскачивание лодки, это покушение на святое, на основы основ", – заверил Швец.

По его словам – рассуждение о своем здоровье Путин воспринимает за личное оскорбление.

"20 лет полчища лизоблюдов и подконтрольные СМИ убеждали его, что он Гений и Супермен, который "наше все и навсегда", а теперь оказывается, что он немощный старик, страдающий каким-то некрасивым смертельным заболеванием и неспособный управлять страной. И это во время всеобщей суеты по поводу поправок в Конституцию. Это уже не просто раскачивание лодки, которого так опасаются "кремлевские". Это все равно, что взять лом и пробить этой лодке днище. Это почти диверсия", – подытожил он.


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