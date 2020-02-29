Доллар с начала года в Беларуси вырос на 6,4% 1 29.02.2020, 19:59

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Большее обесценивание национальной валюты — только в РФ.

На 6,44% (с 2,1036 до 2,2391) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе-феврале 2020 года. Это второй показатель на территории бывшего СССР.

Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2019 года и 29 февраля 2020 года.

Лидером по росту курса доллара за два месяца этого года стала Россия - 8,21% (с 61,9057 до 66,9909 рубля).

В первой четверке также Украина - 3,69%, и Молдова - 3,26%. Далее следуют Латвия, Литва и Эстония - 2,34%, Кыргызстан - 0,3%, и Узбекистан - 0,2%.

В Азербайджане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 и 3,5 маната соответственно).

Американская валюта подешевела в Казахстане - на 0,02%, Таджикистане - на 0,07%, Армении - на 0,23%, Грузии - на 2,69%.

За первые два месяца 2019 года официальный курс доллара в Беларуси снизился на 0,99%, по итогам года - на 2,60%. В 2018 году доллар в Беларуси вырос на 9,48%.

Самый большой рост доллара зафиксирован в 2011 году - на 178,33%.