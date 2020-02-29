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Сирийский серпентарий

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  • Олег Жданов
  • 29.02.2020, 20:13
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Сирийский серпентарий

Чем закончится турецко-сирийское противостояние.

Несмотря на эскалацию ситуации в Сирии, никакой "большой войны" там не будет. Прежде всего, потому что на сегодняшний день Турция не в том положении, чтобы объявлять кому-либо войну. Да и сама идея этой войны не пользуется особой популярностью в Турции, как и Реджеп Эрдоган – популярности среди своего народа.

Анкара могла играть в войну, пока Россия не применила свою новую доктрину генерала Герасимова. В частности, в этой доктрине говорится о готовности России нанести превентивный удар, в том числе ядерный, чтобы затем спросить у другой стороны: "Ну, что, будем дальше воевать, или вы сдаетесь?".

Примерно это и сделала Россия сейчас в Сирии: она нанесла удар по турецким силам, но Турция не в состоянии ответить таким же массированным ударом. Тут срабатывает и фактор ядерного сдерживания. Потому что если турки ударят по Дамаску или базе в Хмеймиме или Тартусе, то в ответ может прилететь какая-нибудь большая бомба в тот же Стамбул…

Потому более вероятно, что теперь начнутся политические игрища. А официально объявлять войну Сирии для Анкары нет смысла. И разницы между "официальной" и "неофициальной" войной не будет. Ведь на сегодняшний день у Турции с НАТО далеко не лучшие отношения. А Дональд Трамп давно говорит, что 5 статью Устава НАТО он вряд ли будет соблюдать – мол, Америка бесплатно ни за кого воевать не будет.

Потому Турция будет опираться на международную поддержку. Вот только добиваться ее она будет другими способами…

Так, в частности, вчера Турция нанесла мощнейший удар по Европе – Эрдоган дал команду открыть границы с Евросоюзом для сирийских беженцев и больше не задерживать рвущихся в ЕС. Так что Европу ждет вторая волна беженцев, которые хлынут, едва только осознав, что турки их больше не держат. А там, по разным оценкам, до двух миллионов человек, пребывающих в ожидании европейского счастья.

Естественно, Евросоюз будет пытаться уговаривать Эрдогана, дабы тот снова закрыл границу и держал беженцев. Европейцы уже обещали лидеру Турции экономическую помощь и политическую поддержку. Так и сейчас – либо Германия встретит свой миллион сирийских беженцев, либо будет вынуждена встать на сторону Эрдогана.

Думаю, Меркель и Макрон уже сильно пожалели: они не смогли разобраться с нашим Донбассом в "нормандском формате", а теперь еще и влезли в сирийский серпентарий.

В конечном итоге, по моему мнению, в сирийском конфликте выиграет Турция. Несмотря на то, что сейчас у нее не самое лучшее положение… Но Асад способен будет продержаться ровно столько, сколько продержится Россия.

Вообще, думаю, в этот раз Асад начал наступление самовольно, не согласовав его с Российской Федерацией. Вспомните последний визит Путина в Дамаск: лейтмотивом этого визита было поздравление Асада с восстановлением суверенитета Сирии, с очередной победой, однако он обошел в своей речи территориальную целостность Сирии. Фактически лейтмотивом его речи стал известный посыл: "Денег нет, но вы держитесь. Хорошего настроения вам!". И Путин так говорил потому, что прекрасно понимал: потянуть масштабную войну Россия уже не может.

Олег Жданов, военный эксперт, "Главред"


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