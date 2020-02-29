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В белорусских школах, судах и вузах нет мыла

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  • 29.02.2020, 20:30
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В белорусских школах, судах и вузах нет мыла

Самое простое, что можно сделать для профилактики COVID-19, — тщательно мыть руки.

Самое простое, что можно сделать для профилактики COVID-19, — тщательно мыть руки. Вирус может жить на ваших руках в течение 5–10 минут, но за это время может произойти многое (вы можете потереть глаза или нос неосознанно). Office отправился в рейд по туалетам в общественных местах, чтобы проверить, везде ли есть мыло.

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Сначала — в студенческую поликлинику № 33. Именно сюда обратился тот самый студент из Ирана с симптомами простуды. На входе в поликлинику — сообщение для китайцев: для них вход с другой стороны.

Непонятно, почему спецвход только для граждан Китая, в группе риска многие иностранные студенты. Но нас больше интересуют туалет и мыло там. Больничный туалет — без стульчака, туалетная бумага — отсутствует! Это XXI век, детка! Хорошо хоть антисептик есть, дозатор у умывальника заполнен на две трети.

Вот туалет на журфаке БГУ. Есть и жидкое мыло, и обычное. Зачет!

Дальше отправляемся в БГУФК. Тут ни мыла, ни бумаги, ни сушилки нет. И даже не предусмотрено. Зато есть надпись «Берегите воду!». Спасибо за совет.

Это туалет 11-й городской поликлиники. Аптисептик и запах присутствуют. Туалетной бумаги — нет!

Суд Минского района. Сюда лучше приходить со своим адвокатом и со своим мылом (туалетную бумагу тоже захватите).

ТЦ Green City: мыло, сушилка, бумажные полотенца — все на месте!

Средняя школа № 55. В двух из четырех умывальников мыла нет. Еще в одном — мыло «на донышке», еще одна емкость для жидкого мыла попросту сломана. Замените! Надо ли говорить о том, что туалетной бумаги тут тоже нет!

Администрация Ленинского района Минска. Мыло только олдскул, емкость для жидкого мыла — пустая. Бумаги нет по умолчанию.

Итого. В школу, вуз, районную администрацию и даже в поликлинику лучше приходить со своей туалетной бумагой и антисептиком.


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