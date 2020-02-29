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Cтало известно, зачем Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

  • 29.02.2020, 21:11
Cтало известно, зачем Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Ждать ли замены премьер-министра Украины?

Вечером 29 февраля пресс-служба Верховной Рады Украина опубликовала повестку дня внеочередной сессии, которая состоится 4 марта по требованию президента Украины Владимира Зеленского, пишет "Гордон".

В повестку включены шесть вопросов:

Проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Проект закона о внесении изменений в "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений о главнокомандующем Вооруженными силами Украины, Генштабе ВСУ, видах и отдельных родах войск.

Проект закона о ратификации рамочного договора между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

Второе чтение законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".

О Кабинете Министров Украины.

О деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Как и прежде, нет официальных деталей о том, что что именно подразумевается под "вопросом о Кабмине", в частности, будет ли рассматриваться вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.


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