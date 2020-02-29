Госпитализированный с коронавирусом студент БНТУ: Я не первый и не последний 29.02.2020, 21:21

Фото: ТАСС

Также он заявил, что отец ее девушки также болен.

Госпитализированный с коронавирусом иностранный студент БНТУ провел в Instagram онлайн прямо из больницы.

«Я не первый и не последний больной каранавирус в Беларуси. Не называйте меня единственным носителем», - заявил он.

Также он пожаловался, что врачи ему ничего не говорят.

Также ряд Telegram-каналов заявляет, что иностранный студент заявил, что у отца его девушки, который был госпитализирован, — также обнаружен коронавирус.