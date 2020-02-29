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Как выглядит общежитие для молодых специалистов в Могилеве

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  • 29.02.2020, 21:58
  • 3,930
Как выглядит общежитие для молодых специалистов в Могилеве

Фотофакт.

Могилевчанка Татьяна Крупская сходила с подопечным взглянуть на комнату в общежитии, которую ему дают как молодому специалисту. Слов после этого, пишет Татьяна в паблике «Могилев Real», у нее не осталось.

«Вот так окунают в ведро(унитаз?)с ледяной водой после житья с мамой-папой в тепле и сытости...И как должен чувствовать себя этот недавний ребенок-молодой специалист?Как ценит его государство,как нужна его профессия,что ему только сарай могут предложить в качестве жилья?», — комментирует пользовательница под ником Юлия Могилев (стилистика, орфография и пунктуация сохранены).


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