Коронавирус подозревают у отца девушки госпитализированного студента 29.02.2020, 22:10

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Фото: ТАСС

Его тест дал сомнительный результат.

Минздрав прокомментировал информацию о том, что у отца девушки, которая встречается с госпитализированным 27 февраля из-за коронавируса студентом из Ирана, якобы также выявлено это заболевание. Подробности корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, на данный момент известно, что мужчина (отец девушки) находится под подозрением.

— Клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат. В связи с этим лабораторные данные сейчас перепроверяются. Так же, как и по его родственникам — в ближайшие сутки, — отметили в Минздраве.

В то же время отмечается, что ни у кого клинических проявлений в настоящее время нет.

Температура у мужчины, про которого идет речь, нормальная — вечером было 36.2. Жалоб на плохое самочувствие нет.

Напомним, госпитализированный студент БНТУ заявил, что отец его девушки болен коронавирусом.