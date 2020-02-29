закрыть
1 марта 2020, воскресенье, 0:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Глава МИД Украины заявил о готовности посоревноваться с Путиным в дзюдо

5
  • 29.02.2020, 22:18
  • 1,890
Глава МИД Украины заявил о готовности посоревноваться с Путиным в дзюдо

Однако перед этим необходимо остановить войну на Донбассе.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что мог бы поиграть с президентом России Владимиром Путиным в гольф и посоревноваться в дзюдо, однако перед этим необходимо остановить войну на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Украина 24», пишетРБК.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп предлагал пригласить Путина на саммит стран «Большой восьмерки» (G8) «на свои курорты». Пристайко отметил, что на эту встречу приехал бы украинский лидер Владимир Зеленский и там в присутствии глав государств можно было бы подписать документ об окончании войны в Донбассе.

«Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф тоже», — сказал министр. Пристайко отметил, что было бы также хорошо устроить спарринги по дзюдо.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип