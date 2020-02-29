Глава МИД Украины заявил о готовности посоревноваться с Путиным в дзюдо 5 29.02.2020, 22:18

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Однако перед этим необходимо остановить войну на Донбассе.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что мог бы поиграть с президентом России Владимиром Путиным в гольф и посоревноваться в дзюдо, однако перед этим необходимо остановить войну на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Украина 24», пишетРБК.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп предлагал пригласить Путина на саммит стран «Большой восьмерки» (G8) «на свои курорты». Пристайко отметил, что на эту встречу приехал бы украинский лидер Владимир Зеленский и там в присутствии глав государств можно было бы подписать документ об окончании войны в Донбассе.

«Можно было бы после этого и в гольф сыграть, я бы с удовольствием сыграл в гольф тоже», — сказал министр. Пристайко отметил, что было бы также хорошо устроить спарринги по дзюдо.