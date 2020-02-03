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США запретят въезд тем, кто недавно посещал Китай

  • 3.02.2020, 8:02
США запретят въезд тем, кто недавно посещал Китай

Американцы, который посещали провинцию Хубэй, будут находится на карантине.

США запретят въезд в страну для всех иностранцев, которые за последние две недели посещали Китай, пишет «Новое время».

Об этом сообщается на официальном сайте Министерство внутренней безопасности страны.

Исключение будет сделано для тех, у кого есть близкие родственники в США и члены экипажей самолетов.

Все американцы, который посещали провинцию Хубэй, будут находится по возвращении на карантине.


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