США запретят въезд тем, кто недавно посещал Китай 3.02.2020, 8:02

Американцы, который посещали провинцию Хубэй, будут находится на карантине.

США запретят въезд в страну для всех иностранцев, которые за последние две недели посещали Китай, пишет «Новое время».

Об этом сообщается на официальном сайте Министерство внутренней безопасности страны.

Исключение будет сделано для тех, у кого есть близкие родственники в США и члены экипажей самолетов.

Все американцы, который посещали провинцию Хубэй, будут находится по возвращении на карантине.