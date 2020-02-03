«Фамильное серебро» становится чугунными гирями на ногах экономики 1 Татьяна Калиновская

3.02.2020, 8:24

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Этот год обнажил тенденции, которые, больно ударят по социальной стабильности.

Валовой внутренний продукт Беларуси за 2019 год вырос всего на 1,2 %, следует из первой оценки Национального статистического комитета. Это ниже прогноза правительства, утвержденного Александром Лукашенко, прогноза МВФ (1,5 %), но немного лучше прогноза Всемирного банка (1 %).

Планы превратились в «абяцанкі»

В Основных направлениях экономического и социального развития страны на прошлый год прирост ВВП был запланирован на уровне 4 %. В начале ноября Министерство финансов Беларуси прогнозировало, что по итогам 2019 года ожидает рост объемов ВВП на 2,9 %. И опять аналитики из правительства очень завысили свои ожидания. Бюджет страны на 2019 год формировался, исходя из консервативного сценария роста экономики на уровне 2,1 %, но и этот показатель оказался недостижимым.

Еще 19 сентября прошлого

года Александр Лукашенко на совещании с правительством заявил: «Настал момент серьезно обратиться к тому, как мы работаем в этом году. Если мы из рук вон плохо выполняем собственные планы, которые мы сами для себя прописываем, встает вопрос: зачем нам вообще тогда собираться в таком формате накануне нового года и рассматривать некие планы и прогнозы, если мы их не выполняем?»

Действительно, зачем, тем более что это происходит из года в год. Утверждение подобных планов дезориентирует граждан, бизнес и инвесторов, дискредитирует правительство и Лукашенко. Главная проблема подобных годовых планов: они очевидно завышены. В экономике нет ресурсов для увеличения выпуска, на внешних рынках — платежеспособного спроса, а у правительства нет идей, да и какие могут быть идеи, если Лукашенко неоднократно предупреждал министров, что основной вектор развития экономики задан, утвержден им и Всебелорусским собранием. Поэтому правительству остается действовать в заданных рамках и с понятной перспективой, о которой и сообщил Лукашенко: «Не будут выполнены параметры развития на 2019 год — все ответственные, начиная с премьер-министра, уйдете на покой. Я вас предупреждал год назад, и ничего удивительного нет».

Тем не менее с текстом Основных направлений экономического и социального развития на 2020 год история повторилась. Когда уже было очевидно, что экономика Беларуси вступила в период низких темпов экономического роста, не решен вопрос о компенсации Россией «налогового маневра», 19 сентября прошлого года Александр Лукашенко фактически принудил правительство улучшить прогноз на 2020 год! Правительство предлагало ограничить прогноз прироста ВВП 2,5 %, на фоне осенних показателей и неопределенности с ценами на энергоносители это был даже завышенный показатель. Но профильные министерства «изыскали резервы», и прогноз был скорректирован до 2,8 %. В соответствии со «старым» прогнозом экспорт товаров и услуг должен вырасти на 3,3 %, а по принятому Лукашенко — на 3,6 %, производительность труда — на 2,1 %, а окончательный прогноз — на 2,6 %. Похоже, прогноз-2020 — опять нереалистичный, и Александр Лукашенко полностью принял на себя ответственность за его исполнение, ибо прогноз правительства он раскритиковал, назвав «ненапряженным».

Пока властям удается сохранять макроэкономическую стабильность, но без структурных изменений экономики, одна макроэкономическая стабильность не является решающим фактором для инвесторов, принимающих решения об инвестициях. А без инвестиций и новых производств страна не достигнет показателей по росту ВВП, производительности труда и заработной платы. Период значительных темпов роста в Беларуси закончился в 2011 году, когда экономика выросла на 5,5 %. С тех пор происходит или спад, или очень вялый рост. В 2018 году ВВП Беларуси вырос на 3 %, в 2017-м — на 2,4 %. В 2015 и 2016 годах ВВП падал соответственно на 3,8 и 2,5 %. Исключением стал 2018 год, который многие восприняли как переломный, но это, похоже, была лебединая песня отживающей административно-командной системы.

Минск меняет лицо

Этот год обнажил некоторые тенденции, которые, если не принимать срочных мер, больно ударят по пресловутой социальной стабильности, по крайней мере в столице. Можно констатировать деградацию промышленных предприятий Минска, которые когда-то являлись «фамильным серебром» нашей страны. За год промышленное производство в целом выросло на 1 %, но вот в столице, где сосредоточено 15 % промышленного потенциала Беларуси, по данным за 11 месяцев (годовые пока не опубликованы), упало на 1,3 %. Это самое значительное падение валового регионального продукта в стране. При этом на складах Минска находится практически среднемесячный запас готовой продукции.

А Минская область по итогам 11 месяцев увеличила промышленное производство на 2,8 %. Область стабильно прирастает самыми высокими темпами. Минский бизнес выводит производство из столицы в регионы, снижая таким образом затраты, а в Минске остаются неэффективные государственные монстры, которые и обеспечивают подобные показатели. Больше всего за 11 месяцев в Беларуси снизилось производство машин и оборудования, не включенного в другие группы, — на 6,6 %. Это снижение значительно больше, чем падение производства продуктов нефтепереработки, — на 3,3 %. Так что вялый рост в 2019 году объясняется не столько перебоями в поставках нефти, сколько падением производства, а значит, и продаж продукции машиностроения.

Готово ли к такому повороту событий правительство и менеджмент этих предприятий? Сокращение производства будет происходить и далее, а ведь удельный вес Минска в ВВП — 27 %, и уже сейчас следует задуматься над тем, как обеспечить работой высвобождающийся высококвалифицированный рабочий класс столицы.

Тем не менее за 11 месяцев прошлого года ВРП Минска вырос на 1 %, так что можно констатировать, что в столице развиваются другие сферы деятельности, в первую очередь услуги, которые и дают возможность городу оставаться привлекательным для инвесторов и трудовой миграции, за 11 месяцев средняя заработная плата здесь 1505 рублей, а в прошлом году за тот же период она составила 1309 рублей.

Объем экспорта услуг предприятий Минска стремительно догоняет объем экспорта товаров. Если за январь — октябрь 2018 года экспорт товаров минских предприятий составил 10,5 млрд долларов, то в январе — октябре 2019-го — 9,4 млрд долларов. Объем экспорта услуг в январе — октябре 2018 года составлял 3,89 млрд долларов, а в январе — октябре 2019 года — 4,44 млрд.

Промышленность остальных областей демонстрирует или минимальный прирост, или падение. Однако запасы готовой продукции в Витебской, Гомельской, Могилевской, областях, которые показали наименьший прирост, — меньше средних по Беларуси. Среднемесячный запас готовой продукции по стране за 11 месяцев составил 63 %, и это низкие запасы восточных областей смогли вывести общереспубликанский показатель на приемлемый уровень, так как запасы готовой продукции на предприятиях Минска и Минской области приближаются к 100 % среднемесячного объема производства (данные за 11 месяцев).

Падение сельского хозяйства в 2019 году наверстать не удалось

Производство продукции сельского хозяйства в 2019 году увеличилось на 2,9 %. Однако в 2018 году падение в сельском хозяйстве составило 3,3 %, так что в прошлом году, достаточно благоприятном, не удалось наверстать провал 2018 года и выйти на уровень 2017-го. Производство скота и птицы, молока за 11 месяцев прошлого года практически не увеличилось, производство яиц выросло на 6,4 %, но целесообразно ли наращивать их производство, если рынок сбыта — Россия — стремительно движется к самообеспечению продукцией птицеводства?

Тенденции в сельском хозяйстве повторяют тенденции в промышленности: восточные регионы приходят в упадок. В Витебской, Гомельской, Могилевской областях устойчиво снижается численность КРС, свиней (кроме Могилевской области). В 2019 значительно увеличить производство в сельском хозяйстве, при снижении численности животных, вряд ли удастся.

По сообщению Белстата, за 11 месяцев количество убыточных сельхозорганизаций без господдержки составило 804 из 1363 (в 2018 году — 771). Чистая прибыль сельского хозяйства от реализации продукции составила 560 млн рублей, а рентабельность без господдержки — 1,4 %. Суммарная задолженность организаций сельского хозяйства за 10 месяцев прошлого года увеличилась на 8,8 % и составила 14 млрд рублей, из них 22,7 % — просроченная задолженность. Интересно, что сельхозорганизации не стремятся погашать ее. В 2019 году выручка данных организаций возросла, но соотношение задолженности к выручке не уменьшилось, то есть погашать долги сельхозпроизводители и не стремятся, фактически финансируя увеличение объемов за счет увеличения задолженности.

Татьяна Калиновская, «Белорусы и рынок»