Зеленский рассказал, сколько Иран предложил родственникам погибших в сбитом самолете 3.02.2020, 9:22

3,141

Владимир Зеленский

Президент Украины считает, что этого мало.

Иран предложил выплатить по 80 тыс. долларов родственникам 11 украинцев, которые погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.

Об этом в комментарии ТСН сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Относительно иранской стороны - они предложили сразу 80 тысяч долларов каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственный кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать – 80 тысяч долларов это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше", - сказал президент.

Украина выплатила родственникам погибших по 200 тысяч гривен, то есть около 8 тысяч долларов.

Он отметил, что дважды обсуждал с президентом Ирана ситуацию с катастрофой самолета.

"Скажу откровенно, если это было искренне, он действительно признал свою вину, он действительно сказал, что это большая трагедия, большая ошибка, и он сказал, что только их сторона виновата. Он сочувствовал и много раз говорил, что сочувствует, и что они будут молиться. Я говорил, что вернуть наших людей уже невозможно. Он сказал – это только наша вина, мы сделаем все, чтобы все виновные были наказаны и будет компенсация", - рассказал Зеленский.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.