Эксперт о скандале в гомельской школе: Это крах системы образования 4 3.02.2020, 9:29

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Таких историй будет происходить все больше и больше.

«Независимо от совокупности обстоятельств реакция педагога на поведение учащегося была недопустимой», — такими словами спустя неделю после инцидента в гомельской гимназии № 71 прокомментировало случившееся Министерство образования.

Параллельно с правоохранителями ведомство проводит свое внутренне расследование, «по результатам которого будут приняты соответствующие управленческие решения». Нет сомнений, что решения будут приняты, просто, видимо, еще не определились кто в этой истории крайний и сколько их.

Напомним, 21 января между учителем и ученицей третьего класса произошел конфликт: педагог схватила за ухо ребенка и травмировала его. Родители написали заявление в милицию.

«Сильные новости» обратились за комментарием к Сергею Ольшевскому — бывшему чиновнику Минобразования, который знает систему снизу доверху. В чем он видит истинную причину произошедшего?

— Вы не первые, кто попросил прокомментировать очередную ужасную ситуацию, которая вновь произошла в Гомеле. Значит, вы не первые, кто услышит мнение о том, что это всего лишь одно из маленьких последствий того, что происходит в белорусском образовании: системный кризис, если не крах системы образования.

Почему я так считаю? А вы попробуйте ответить на вопрос, что должно толкнуть взрослого образованного человека применить физическую силу к ребенку, чтобы наступили такие негативные последствия? Поставьте себя на его место. Хотя сделать это будет очень сложно, если вы на себе не прочувствовали все «прелести» работы в государственной системе образования.

Нет, я не оправдываю учителя. Он совершил противоправное действие и должен понести ответственность за содеянное. Но кто же проведет реальную проверку и ответит на вопрос, что стало истинной причиной содеянного. Эту ситуацию я вижу как правонарушение, совершенное в состоянии аффекта. То есть у учителя копилось какое-то недовольство, и, к огромному сожалению, ребенок стал катализатором, который и ускорил выплеск того негатива, который был накоплен, увы, не за один год. Так что, к сожалению, таких историй будет происходить все больше и больше, если не будут приняты действенные меры по приведению системы образования в порядок. Хотя, если честно, гораздо проще начинать строить новую систему образования, чем пытаться отладить этот механизм.

...И это уже не первый случай. 12 сентября прошлого года во время уроков в школе № 15 учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео. Педагога сперва уволили, а потом вмешался президент, и ее восстановили на работе, а ряд гомельских чиновников лишились должностей. После нового ЧП Минобразования вновь рекомендует своим кадрам соблюдать четкий алгоритм действий, чтобы «исключить повторение подобных негативных случаев».

Еще один такой инцидент и вполне можно утверждать о сложившейся системе, с которой Система не справляется. Может, именно в ней и кроется истинная причина проблем?

Сергей Ольшевский родился в 1984 году, окончил факультет математики и информатики и аспирантуру Гродненского государственного университета. Преподавал в школе, ПТУ, университете, работал в Главном информационно-аналитическом центре Министерства образования. В настоящее время — руководитель проекта «Народный учебник».