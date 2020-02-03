Трамп и Блумберг показали рекламу в трансляции Супербоула 3.02.2020, 9:36

Фото: USA Today/Reuters

Матч Национальной футбольной лиги посмотрели по телевизору около 100 миллионов американцев.

В Майами-Гарденс прошел финальный матч Национальной футбольной лиги США. “Канзас-Сити Чифс” обыграли в нем “Сан-Франциско Форти Найнерс” и выиграли чемпионат впервые с 1970 года, сообщает "Радио Свобода".

По предварительной оценке, матч посмотрели по телевизору около 100 миллионов американцев. Это худший результат за последние 11 лет для финала НФЛ. Но другой лучшей программе на телевидении в прошлом году — трансляции “Оскара” удалось собрать только 29,6 миллиона зрителей, — отмечает Los Angeles Times.

Такие рейтинги делают финал самой дорогой площадкой для телевизионной рекламы. В этом году стоимость 30-секундного рекламного ролика в трансляции достигла 5,6 миллиона долларов.

Рекламными возможностями воспользовались двое кандидатов на пост президента США. Видео в финале разместили два миллиардера — действующий президент Дональд Трамп и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, претендующий на номинацию от Демократической партий.

60-секундный ролик Блумберга рассказывал историю Каландриэн Кемп, жительницы Техаса, чей сын был застрелен. В видео она утверждает, что оружейное лобби может бояться Блумберга, который много лет стремится к усилению контроля за продажей оружия.

Один из роликов Трампа рассказывал про Элис Джонсон — 64-летнюю американку из Теннесси, приговоренную к пожизненному заключению, и освобожденную по подписанному президентом закону, смягчающему наказания за ненасильственные преступления.

Каждый из кандидатов потратил на рекламу в финале приблизительно по 10 миллионов долларов.