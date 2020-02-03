закрыть
3 февраля 2020, понедельник, 10:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Госсектор остается по-прежнему «токсичным» для экономики

  • 3.02.2020, 9:43
Госсектор остается по-прежнему «токсичным» для экономики

В Беларуси наблюдается явный перекос в сторону госкомпаний.

На протяжении многих лет долги предприятий считались одной из основных проблем белорусской экономики. Неплатежи были катастрофой для многих предприятий, а массовое невыполнение договорных обязательств приобретало просто хронический характер, пишет «Ежедневник».

«Однако в прошлом году ситуация стала меняться. Если посмотреть на данные Белстата за 9 месяцев 2019 года, то можно увидеть, что улучшились показатели платежеспособности и обеспеченности оборотными средствами, резко выросла прибыль», – отметил на конференции «30 лет БНПА. Деловой климат Беларуси: честно о перспективах» член Совета БНПА, экономист Леонид Фридкин.

Что в сельском хозяйстве?

Правда, указал эксперт, с одной стороны эти показатели улучшились в целом по стране, но улучшились они очень неравномерно по отдельным отраслям. Так, в сельском хозяйстве ситуация с платежеспособностью значительно улучшилась, но в промышленности и строительстве она стала хуже.

«Причем если на сельское хозяйство традиционно приходится 5-6 % выручки, то на отрасль и приходится треть просроченной кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам», - сказал он.

«Если в последнее время мы все время видели, что предприятия отдают две третьих своей выручки на погашение кредитов, то в сельском хозяйстве этот показатель существенно уменьшился и по итогам 9 месяцев оказался меньше 12%. В значительной мере за это надо поблагодарить ряд ранее принятых мер по спасению отрасли», – обратил внимание Фридкин.

Частник с трудом возвращает деньги

Экономист считает, что в Беларуси в целом можно наблюдать явный перекос в сторону госкомпаний.

Он напомнил, что на государственные предприятия в стране приходится как 50% выручки, так и три четверти просроченной кредиторской задолженности.

«Государство систематически не выполняет свои договорные обязательства, и сделать с этим ничего не получается. Как можно допускать массовое игнорирование прав собственников, которым не возвращают их деньги?», – задался вопросом эксперт.

Он привел пример, когда вначале частник вымаливает у госпредприятия заказ, а потом, выполнив его, снова должен «валяться в ногах», чтобы вернуть свои же деньги.

По словам Фридкина, отсюда закредитованность, коррупция и множество других негативных последствий.

«Это обратная сторона того, что мы пытаемся сохранить доминирующее положение в экономике госсектора», – сказал он.

Что дал Указ 399?

Эксперт вспомнил также Указ 399 от 2018 года, суть которого состояла в появлении ряда новых механизмов, с помощью которых должны были проводиться мероприятия финансового оздоровления неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий.

«Данный указ дал очень забавные результаты. Уже прошел год и можно дать оценку его практике реализации. Так, общая сумма просроченной кредиторской задолженности сократилась всего на 2,5%. А количество убыточных сельскохозяйственных предприятий даже увеличились. Получается, что меры по технической расчистке балансов и по освобождению должников от их обязательств с помощью рассрочек и отсрочек и т.д. никакого эффекта не дают», – признал Леонид Фридкин.

По мнению эксперта, госсектор остается по-прежнему для экономики «токсичным» и как бы мы не ссылались на его социальный эффект, экономический перевесит любой социальный.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев