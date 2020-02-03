На страже государства: самые мощные крепости ВКЛ 3.02.2020, 9:50

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Как наши предки защищали рубежи своей Родины.

В борьбе с врагами на востоке и на юге литвины полагались не только на храбрость и мужество своих полков, но и на фортификационные укрепления. Литвинские крепости образовывали целые оборонительные системы, которые поддерживались в боеспособном положении усилиями всего княжества. При возведении крепостей применялись самые передовые фортификационные решения, которые были выработаны практикой европейского военного дела, пишет «Литвин».

Эффективная система защитных сооружений возводилась на границах русских княжеств еще до начала образования Великого княжества Литовского. Полочане в X-XII вв. для охраны и защиты западных и северных границ строили замки с валами и частоколами, с подъемными мостами и рвами.

Позднее по приказу великих князей Литовской державы была возведена пограничная линия по р. Шелони. Были построены замки Берестье, Троки, Меречь, Городня, Новогородок, Кривич-Город (Вильна), Крево. На севере от Городни, на берегу Немана была возведена крепость Перелом – передовой форпост Троков, задачей которой также была защита западных границ княжества от набегов Тевтонского Ордена.

Впоследствии в эту порубежную систему были включены Слонимский и Лидский замки. В «Хронике Пруссии», написанной Петером Дуйсбургом в 1336 г., упоминаются замки и крепости на западных границах ВКЛ и Жмуди: Юнигеда, Циста, Кимель, Онканм, замок князя Гедымина, Путеба, Бисена, Шройнете, Буерварте, Систиден, Медераге, Путенике. Эти крепости выдерживали осады и приступы крестоносцев, повторявшиеся иногда ежегодно в продолжении многих лет.

Как порубежная крепость на границе Волынского княжества с балтскими племенами в 1276 г. на территории ВКЛ был построен замок Каменец. Остатки сооружений сохранились до наших времен как образец фортификации того времени.

Крепость в Троках в 14 веке

В XII-XIII вв. строительство укрепленных линий на пограничных рубежах получило новый размах. Чтобы не допустить или задержать прорыв противника вглубь территории княжества, порубежные крепости стали соединяться между собой земляными валами, глубокими рвами и лесными завалами и засеками.

В это же время и сами порубежные крепости стали усиливаться: вместо деревянных тынов возводились каменные стены, строились сторожевые и оборонительные башни. В результате такой деятельности к началу XIV в. на границах ВКЛ была создана целая система порубежных замков и крепостей.

Так, на границе с Великим княжеством Московским, дополнительно к порубежным замкам Полоцкого княжества, которые оказались на границе ВКЛ, были возведены замки в Горвале, Дубровне, Дриссе, Езерищах, Иказани, Кричеве, Могилеве и Орше, которая после захвата в 1514 г. Смоленска московским войском стала пограничным городом ВКЛ.

Также был значительно укреплен и замок в Полоцке, возведен замок около озера Иказнь. После завоевания в 1563 г. московским войском Полоцка, Великий князь Литовский и король Польский Сигизмунд Август приказал строить замки на новой московско-литовской границе «на крепких местах».

В 1576 г. Стефан Баторий, для укрепления границы ВКЛ, повелел построить на полоцко-московском порубежье еще несколько крепостей и летом-осенью этого года гетман Ходкевич и ротмистр Баркулаб Корсак возвели здесь четыре замка: Дисну, Вороничи, Лепель и Чашники. Также значительно был укреплен и замок пограничного Витебска.

Замок в Новогрудке

На южных границах ВКЛ для защиты от набегов татар, был создан порубежный пояс замков Посожья и Полесья, в который в разные периоды входили замки Бобруйск, Гомель, Жлобин, Каролин, Клецк, Ляховичи, Лоев, Мозырь, Пропошеск, Радомль, Речица, Рогачев, Стрешин. А после присоединения в 1324 г. Гедымином к ВКЛ городов нынешней Украины – Киева, Черкасс, Канева, Путивля и Переяславль-Руского и других, южными пограничными заставами ВКЛ стали 71 укрепленный населенный пункт, 35 из которых располагались по берегам рек Сулы, Пела и Ворсклы, вплоть до их верховьев.

С созданием городов-крепостей зародилась и сторожевая служба. Ее несли, в основном, гарнизоны княжеских дружинников, располагавшиеся в этих крепостях, о которых упоминается в «Хронике Пруссии» Петера Дюсбурга: «У литовцев обыкновенно соблюдается следующий обычай относительно содержания гарнизонов в пограничных крепостях: князь назначает воинов в гарнизон каждого замка сроком на месяц или долее; по истечении же срока, другие являются им на смену».