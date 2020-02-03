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Ученые: Быстрая музыка способна облегчить занятия спортом

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  • 3.02.2020, 9:56
Ученые: Быстрая музыка способна облегчить занятия спортом
Фото с сайта vitamarg.com

Психологи поставили эксперимент над любителями фитнеса.

Прослушивание музыки во время занятий спортом не только снимает скуку, но и способно принести вполне ощутимую пользу. К такому выводу пришли психологи и нейрофизиологи из Италии, поставившие эксперимент над любителями фитнеса, пишет «Популярная механика».

Группа из 20 тренированных девушек-добровольцев, выполняющих упражнения на выносливость (ходьба на беговой дорожке) или упражнения высокой интенсивности (жим ногами), сначала работала в тишине, а затем во время прослушивания музыки разного темпа. Во время занятий учёные фиксировали множество параметров организма, ключевыми из которых стали максимальная частота пульса, а также субъективные ощущения участниц эксперимента по итогам 10-минутных упражнений.

Результаты показали, что упражнения под медленную музыку с темпом 90−110 ударов в минуту меньше нагружали сердце, но вызывали больше субъективных неприятных ощущений. При этом при работе под композиции с темпом 170−190 ударов в минуту нагрузка на сердце была выше, но она вызывала меньше дискомфорта. В тренировках на выносливость быстрая музыка увеличивала психологическое состояние на 11%, а в силовых упражнениях — только на 6,5%.

«В текущем исследовании мы изучали только влияние темпа музыки на физические упражнения, но в будущем мы также хотели бы проанализировать воздействие других музыкальных аспектов, таких как жанр, мелодия или лирика на выносливость и упражнения высокой интенсивности», — заявил один из авторов работы, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology, профессор Веронского университета Лука Ардиго.


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