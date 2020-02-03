Перестройка по-путински 3 Лев Пономорев

3.02.2020, 10:05

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ЛЕВ ПОНОМАРЕВ

Сопротивление началось.

Слово «перестройка» вошло в историю вместе с именем Виктора Горбачева. Вторым по популярности тогда, в середине 80-х, было слово «гласность», и они хорошо дополняли друг друга: цели и смысл изменений были объявлены, широко обсуждались. Было понятно, что взят курс на демократизацию.

Путин, покусившись на основной закон страны, затеял гибридную перестройку, скрывая от общества и цели, и смысл предлагаемых им изменений.

Сейчас общим местом стало мнение, что путинские поправки в Конституцию парализовали общество. Либералы растеряны и разрознены и потому ничего внятного предложить не могут. Это неверно.

Изложу свою точку зрения.

1. Лучшими конституционалистами страны сделан анализ предложений Путина, и их вывод однозначен: поправки противоречат фундаменту Конституции – как ее духу, так и букве. Они вступают в противоречие с ее неприкосновенными 1-й и 2-й главами. Кроме того, законом запрещено внесение разнородных поправок одним пакетом. Есть и другие нарушения, отмеченные профессиональными юристами.

2. Власть вытирает ноги о Конституцию. Поэтому очевидная задача гражданского общества – противодействовать принятию этих поправок в той форме, в которой они предложены.

3. Само немотивированное внесение поправок в Конституцию создает напряжение в обществе. В движение пришли разные силы – и те, кто настроен на развитие демократии в стране, и те, кто настроен на фашизацию страны.

4. Легко заметить, что бенефициарами путинской перестройки являются силовики. В недавних кадровых перестановках ни один из руководителей силовых структур – МВД, ФСБ и СК – не потерял своей должности.

5. Анализ показывает, что, если поправки в Конституцию пройдут, будут ограничены права Конституционного суда, возможность обращения в ЕСПЧ, полномочия местного самоуправления и др. – а значит, права и свободы граждан. Не говоря уже о новых чудовищных инициативах, которые приходят из Рабочей группы и от членов Федерального собрания и, возможно, будут приняты.

6. Во время горбачевской перестройки реакционеры в какой-то момент голосом Нины Андреевой заявили, что «не могут поступаться принципами». Сейчас всем, кому небезразличны права и свободы граждан, пора объявить аналогичный лозунг, чтобы остановить скатывание страны к фашизму.

7. Сопротивление началось. По инициативе московских муниципальных депутатов появился манифест граждан России «Против конституционного переворота и узурпации власти», под которым «Новая газета» собрала уже около 22 тысяч подписей. Партия «Яблоко» готовит собственные поправки в Конституцию, которые не нарушают ее целостность.

8. Необходимо сделать следующий шаг – объединить всех, чтобы сохранить главные ценности Конституции, сформулированные в 1-й и 2-й главах: сменяемость власти, разделение властей, сохранение основных прав и свобод граждан, светский характер государства. Именно на них каждый день идет наступление.

***

Некоторые мои друзья отмечают якобы положительные моменты в предложениях Путина, в частности – децентрализацию власти. Нет там никакой децентрализации. Мы можем добиться ее только на легитимных выборах. Ближайшие федеральные выборы – в Госдуму – должны состояться осенью 2021 года. Но идет все больше разговоров, что их перенесут на этот год, а это означает дополнительный вызов. Мы должны срочно требовать изменения выборного законодательства и избирательной практики. Соответствующие предложения уже сформулированы ведущими экспертами.

Если выборы в Госдуму пройдут по тому же сценарию, что последние муниципальные выборы в Москве, сторонники демократии должны быть готовы мирно выйти на улицу и добиваться их отмены.

В конце февраля пройдет традиционная акция в память о Борисе Немцове. Будем считать, что это смотр сил сторонников демократии и защиты прав человека в Москве.

Лев Пономорев, «Эхо Москвы»