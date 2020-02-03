Установлена личность напавшего с ножом на людей в Лондоне
- 3.02.2020, 10:25
Он находился под активным полицейским надзором.
Мужчина, которого полиция застрелила после нападения с ножом на людей в Лондоне в воскресенье, отбывал срок за террористические преступления и был освобожден из тюрьмы в январе.
Об этом сообщает "Европейская правда".
20-летнего Судеша Аммана выпустили около недели назад. Он отбыл половину своего срока в три года и четыре месяца.
Во время воскресного нападения он находился под активным полицейским надзором. Саму атаку полиция считает террористическим инцидентом, связанным с исламистами.
Три человека получили ранения в результате нападения Аммана, но угрозы их жизни нет.
Офицеры полиции провели обыски по адресам в южном Лондоне и в Хартфордшире, сообщил Скотланд-Ярд. Пока никого не арестовали.
Премьер-министр Борис Джонсон анонсировал "фундаментальные изменения в системе работы с лицами, осужденными за преступления, связанные с терроризмом".
При освобождении Аммана были опасения по поводу опасности, которую он может представлять для публики. Однако не было никаких механизмов, которые позволили бы держать его в тюрьме.