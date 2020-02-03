Сербские друзья Лукашенко получат от властей $32 миллиона 3.02.2020, 10:29

Деньги получит компания Dana Holdings по инвестиционной программе.

На сайте Мингорисполкома появилась утвержденную инвестиционная программа развития Минска на 2020 год. В ней говорится, что на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам «Минск-Мир» (застройщик — Dana Holdings) власти запланировали выделить 69 080 200 рублей ($32 403 290), а на строительство всех остальных домов в Минске и необходимой им инфраструктуры — 81.979.807 рублей ($38 454079), пишет The Village Беларусь.

Из этой суммы почти 13 миллионов государство планирует потратить на обустройство улично-дорожной сети и инженерных сетей жилого района Лошица. На жилой комплекс в районе дер. Колодищи планируется потратить 10 739 300 рублей, а на дома в микрорайоне Чижовка-6 — 9 034 205 рублей.

Dаna Holdings — группа компаний сербских бизнесменов братьев Каричей. В Беларуси они занимаются строительными проектами, в том числе строительством комплекса «Минск-Мир» на месте бывшего аэропорта Минск-1. Решение о том, что Каричи будут заниматься этим проектом, принял Александр Лукашенко.