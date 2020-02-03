Майкл Помпео прибыл в Узбекистан 3.02.2020, 10:35

Майк Помпео

Фото: Reuters

Визит будет продолжаться два дня.

Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл в Узбекистан с официальным визитом, информирует УзА.

"В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова его встретили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм и другие официальные лица", - говорится в сообщении.

В ходе двухдневного визита планируется проведение двусторонних переговоров между Государственным секретарем США и министром иностранных дел Узбекистана. Майкл Помпео и Абдулазиз Камилов обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках прошедшего в мае 2018 года в Вашингтоне Узбекско-американского саммита на высшем уровне, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.