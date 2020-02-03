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В начале торгов доллар и евро принялись дорожать

  • 3.02.2020, 10:41
В начале торгов доллар и евро принялись дорожать

Неделя началась с мощного рывка главной валюты Евросоюза.

Стартовый плюс был за две копейки. Доллар также пошел в гору, а вот российский рубль потерял в цене, передает onliner.by.

Доллар прибавил 1,06 копейки. Стоит 2,1486 белорусского рубля.

Евро прирос на 2,52 копейки. Промежуточная цена — 2,3821 белорусского рубля.

Российский рубль скинул 1,57. Его сотня пока обходится в 3,3700 белорусского.

К финишу пятничных торгов доллар утратил прыть и прибавил почти невидимые 0,03 копейки. Он стал стоить 2,1380 рубля. Евро подорожал на 0,30 копейки — до 2,3569 рубля. Российский рубль подешевел на 0,71 копейки. За сотню давали 3,3857 белорусского рубля.


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