CМИ: В аэропорту Тегерана сразу знали, что украинский самолет был сбит ракетой 3.02.2020, 10:47

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Появилась расшифровка переговоров.

Украинское издание ТСН сообщает, что получило в распоряжение расшифровку переговоров диспетчеров аэропорта Тегерана с пилотом иранской компании Асеман Эйрлайнз, который сообщил о попадании ракеты в самолет МАУ.

После сообщения пилота о том, что он видел попадание ракеты в украинский самолет, диспетчер пытается связаться с экипажем самолета МАУ, но не получает ответа.

Пилот EP3768: — По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: — Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот EP3768: — Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: — Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: — Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: — Ничего об этом нас не информировали.

Диспетчер: — Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот EP3768: — Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: — Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: — Возможно… А, нет, нет, со стороны города взлетела.

Диспетчер: — Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: — Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: — «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием.

Диспетчер: — «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием!

Диспетчер: — «Украинские Международные Авиалинии» 752, как слышно?!

(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа).

Самолет МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. В результате погибли все 176 человек на борту.

Среди погибших — 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.