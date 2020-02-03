CМИ: В аэропорту Тегерана сразу знали, что украинский самолет был сбит ракетой
- 3.02.2020, 10:47
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Появилась расшифровка переговоров.
Украинское издание ТСН сообщает, что получило в распоряжение расшифровку переговоров диспетчеров аэропорта Тегерана с пилотом иранской компании Асеман Эйрлайнз, который сообщил о попадании ракеты в самолет МАУ.
После сообщения пилота о том, что он видел попадание ракеты в украинский самолет, диспетчер пытается связаться с экипажем самолета МАУ, но не получает ответа.
Пилот EP3768: — По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?
Диспетчер: — Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?
Пилот EP3768: — Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.
Диспетчер: — Сколько миль? Где?
Пилот EP3768: — Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.
Диспетчер: — Ничего об этом нас не информировали.
Диспетчер: — Как выглядит? На что похож этот свет?
Пилот EP3768: — Это точно свет от ракеты.
Диспетчер: — Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?
Пилот EP3768: — Возможно… А, нет, нет, со стороны города взлетела.
Диспетчер: — Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.
Пилот EP3768: — Хорошо. Становлюсь на курс посадки.
Диспетчер: — «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием.
Диспетчер: — «Украинские Международные Авиалинии» 752, прием!
Диспетчер: — «Украинские Международные Авиалинии» 752, как слышно?!
(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа).
Самолет МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. В результате погибли все 176 человек на борту.
Среди погибших — 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.