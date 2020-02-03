Нефть Brent упала до минимума 2018 года 6 3.02.2020, 10:59

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Причина - коронавирус.

Открытие торгов было разнонаправленным, но затем нефть начала дешеветь.

К открытию азиатских рынков фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,1% до $51,59, при этом на Brent снизились на 0,5% до $56,34 за баррель. Об этом пишет investing.com.

Однако уже к 10:00 по Минску, цены на обе эталонные марки показали снижение: WTI подешевела до $51,47, Brent - до Brent $56,23 за баррель.

Отмечается, что за январь Brent подешевела чуть более 14%, и это - самый большой спад с ноября 2018 года, когда падение составило 22%. Котировки WTI упали почти на 16% за месяц, худший результат с мая 2019 года.

Эксперты связывают такую ситуацию с опасениями по поводу снижения спроса со стороны основного покупателя Китая. Согласно данным, опубликованным китайскими властями, число смертей от нового коронавируса в понедельник в Китае выросло до 361, а количество подтвержденных случаев возросло до 17 205.

Цепочки поставок во второй по величине экономике мира также были нарушены, поскольку все больше авиакомпаний отменяли рейсы в Китай, что побудило крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Sinopec сократить объемы производства.

Эксперты Sanford C. Bernstein & Co. считают, что без вмешательства ОПЕК нефть может упасть примерно до $50 за баррель.

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что если вирус продолжит расти в течение трех-четырех месяцев, добыча может упасть примерно на 75 000 баррелей в день. Если вспышка достигнет пика через один-два месяца, рост спроса в первом квартале упадет до 150 000 баррелей в день с 310 000, говорится в сообщении.