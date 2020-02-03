В Ираке протестуют против назначения нового премьер-министра 3.02.2020, 11:18

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Фото: EPA

Среди демонстрантов было много студентов.

В Ираке 2 февраля протестующие вышли на акцию протеста в связи с назначением Мохаммеда Аллави премьер-министром страны. Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на Associated Press.

Назначение Аллави стало результатом нескольких месяцев закулисных переговоров между конкурирующими партиями, которые положили конец политическому тупику, отмечает агентство.

При этом демонстранты отказались принимать кандидата, избранного иракской властной элитой. Они требуют, чтобы новым премьером стал независимый кандидат. При этом некоторые участники протестов выражали более умеренные мнения, они говорили, что хотят посмотреть, выполнит ли новый премьер анонсированные обещания.

Протесты прошли в столице Ирака Багдаде, а также в провинциях Басра, Насирия и Кербела. Среди демонстрантов было много студентов.