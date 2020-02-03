Должен ли банк сообщать в налоговую, если клиент сделал крупную покупку? 16 3.02.2020, 11:23

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Комментарий юриста.

Что вообще такое банковская тайна и как это работает? Какие сведения банки должны охранять, а какие могут предоставлять по требованию различных органов? Вместе с юристами компании Revera onliner.by разобрался в законодательстве.

Что такое банковская тайна и какими законами она регулируется?

Отдельного акта законодательства, комплексно регулирующего вопросы банковской тайны, в Беларуси не принято. Основным актом является Банковский кодекс. Кроме этого, принят ряд законодательных актов, которые регламентируют правовой статус государственных органов и должностных лиц. Данные акты затрагивают такие аспекты отношений, связанные с банковской тайной, как основания, порядок и сроки ее предоставления. Статья 121 Банковского кодекса Республики Беларусь раскрывает понятие банковской тайны и относит конкретные сведения, содержащие ее дефиницию. Так, банковской тайной являются:

сведения о счетах и вкладах (депозитах), в том числе о наличии счета в банке (небанковской кредитно-финансовой организации);

его владельце;

номере и других реквизитах счета;

размере средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах);

сведения о конкретных сделках, об операциях без открытия счета, операциях по счетам и вкладам (депозитам);

сведения об имуществе, находящемся на хранении в банке.

Таким образом, законодательство Республики Беларусь определяет перечень сведений, составляющих банковскую тайну, а также устанавливает правовой режим таких сведений.

Что на практике включается в банковскую тайну, а что нет?

Банковская тайна включает в себя сведения о счетах и вкладах (депозитах), в том числе о наличии счета в банке (небанковской кредитно-финансовой организации), его владельце, номере и других реквизитах счета, размере средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), а равно сведения о конкретных сделках, об операциях без открытия счета, операциях по счетам и вкладам (депозитам), а также об имуществе, находящемся на хранении в банке. Таким образом, банковская тайна представляет собой известные банку сведения о действиях своего клиента в гражданском (экономическом) обороте.

Кому банки могут предоставить информацию по банковской тайне?

Сведения, составляющие банковскую тайну физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, могут быть представлены: а) самому лицу либо его уполномоченному представителю; б) государственным органам и иным организациям в случаях, предусмотренных законодательством; в) любому третьему лицу только при наличии согласия лица, доступ к банковской тайне которого предоставляется (далее — заинтересованное лицо). Круг государственных органов, которым может быть предоставлен доступ к банковской тайне без согласия лица, определен статьей 121 Банковского кодекса и другими правовыми актами и включает в себя суды, прокурора и его заместителей, налоговые и таможенные органы, органы дознания и предварительного следствия, органы ФСЗН и другие.

Любое другое третье лицо (юридическое, физическое) может получить сведения, составляющие банковскую тайну, только при наличии согласия заинтересованного лица. Согласие должно быть представлено банку в письменном либо в электронном виде с применением программно-аппаратных средств и технологий, которые позволяют достоверно определить, от кого получено согласие (например, системы дистанционного банковского обслуживания).

Если я куплю автомобиль или сделаю другую крупную покупку, сообщит ли об этом банк налоговой?

Автоматического обмена информацией между банком и налоговыми органами не происходит. Но налоговые органы проводят мониторинг на предмет того, не превышают ли расходы лица его доходы. У налоговой есть доступ к базам со всеми регистрируемыми покупками, в том числе к базе ГАИ. Так, если налоговые органы увидят, например, что безработный покупает дорогую машину, они могут по запросу получить определенный круг сведений, составляющих банковскую тайну.

Есть ли какая-то пороговая сумма, после которой банки обязаны сообщать в контролирующие и проверяющие органы?

Если банком будут отмечены признаки подозрительной финансовой операции (необходимо учитывать не только пороговую сумму), банк сообщит такие сведения в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Такие критерии определены в главе 5 Постановления правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. №818 «О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом „Банк развития Республики Беларусь“».

Что будет банку за раскрытие тайны?

Банк является гарантом исполнения обязанностей по соблюдению банковской тайны. На работников банка, разгласивших сведения, содержащие банковскую тайну, может быть наложена административная ответственность в виде штрафа.

Но банковскую тайну банки и так раскрывают. Есть мобильные приложения, мобильные операторы, которые пересылают SMS, платежные системы и остальные, кому передается эта информация. Что по поводу посредников?

В случае если между банком и клиентом возникает какой-либо посредник, банк может разглашать сведения, составляющие банковскую тайну, лишь с согласия заинтересованного лица, в соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь. В то же время информация, содержащаяся в кредитном отчете, которая также составляет банковскую тайну, не подлежит разглашению третьим лицам, исходя из положений закона «О кредитных историях». Сведения о видах кредитных сделок, совершенных лицом, входят в состав кредитной истории и составляют банковскую тайну.

Для оформления заявки на кредит с использованием платформы CashMarket экспертам платформы необходимо провести оценку клиента. Кредитная история и финансовая отчетность — два главных фактора оценки клиента. Для анализа кредитоспособности клиента CashMarket необходимо получить доступ к кредитной истории клиента, которая хранится в Кредитном регистре Национального банка Республики Беларусь. В соответствии с законодательством до обращения в Национальный банк платформа CashMarket обязана получить согласие клиента на получение его кредитного отчета. Согласие может быть лично представлено банку в виде документа на бумажном носителе, что представляется неудобным в реалиях современного бизнеса.

Также законодательство допускает возможность представления согласия в виде документа в электронном виде с использованием, например, электронной цифровой подписи (ЭЦП), в том числе сим-карт с сертификатом ГосСУОК. Сегодня услуги мобильной ЭЦП оказывают Унитарное предприятие «А1» и СООО «Мобильные ТелеСистемы».

В настоящее время в Республике Беларусь не осуществлено привлечение всего населения к использованию ЭЦП. Еще одним вариантом предоставления согласия лица является применение программно-аппаратных средств и технологий, позволяющих достоверно установить, что согласие исходит от соответствующего лица (например, система дистанционного банковского обслуживания (СДБО)). Использование СДБО позволяет выразить согласие, просто поставив «галочку» в соответствующем поле. На сегодняшний момент программно-аппаратные средства могут использовать только банки, НКФО, лизинговые и микрофинансовые организации, форекс-компании.