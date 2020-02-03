Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев 20 3.02.2020, 11:28

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Фото: EPA

РФ не планирует лечить иностранцев на своей территории.

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля. Премьер-министр РФ напомнил, что в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, передает РБК.

Кроме того, по словам Мишустина, им утвержден национальный план по борьбе с распространением инфекции на территории России.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин», — сказал Мишустин.

Премьер-министр РФ заверил, что ситуации находится под контролем и в России есть все необходимые для борьбы c 2019-nCoV лекарства и достаточно средств защиты от вируса, передает «РИА Новости».

«Уже ограничено передвижение граждан из Китая через нашу границу. Больные, у которых выявлен опасный вирус, изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — отметил Мишустин.

Распространение коронавируса нового типа началось в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 3 февраля 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что в стране зафиксировано 17 205 подтвержденных случая заболевания, при этом 361 человек погиб, а 475 удалось вылечить.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2 февраля подтвержденные случаи заражения 2019-nCoV были зафиксированы в 24 странах, при этом за пределами Китая заболело 146 человек, один из которых умер. О выявлении первых зараженных в России вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 31 января, по ее словам оба зараженных 2019-nCoV — граждане Китая.