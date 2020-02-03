Беларусь оказалась в аутсайдерах по доступности бензина 3 3.02.2020, 11:30

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При этом бензин в стране — один из самых дешевых в Европе.

На начало 2020 года Беларусь занимает 3-е место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 по цене $0,8/л, свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».

Первое место занял Казахстан, где цена за литр 95-го бензина составляет $0,43. Россия — на 2-м месте с ценой $0,72/л.

Украина — на 4-м месте с показателем $1,12 /л, Румыния — на 5-м ($1,18/л).

Помимо безотносительной стоимости оценивалась доступность бензина. Для этого высчитывался объем бензина, который можно приобрести на среднюю зарплату разных европейских государств.

Топ-5 европейских стран с самым доступным бензином:

Люксембург (2776,3 л);

Норвегия (2251,8 л);

Австрия (2122,7 л);

Ирландия (1998,4 л);

Великобритания (1974,1 л).

Аутсайдерами этого рейтинга стали Болгария, Латвия, Беларусь (29-е место), Словакия и Литва. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 580 литров топлива в месяц.

Согласно прогнозу экспертов Международного финансового центра, цены на бензин в 2020 году вырастут, но не выше уровня инфляции. По мнению аналитиков, этому способствуют общий рост цен и сезонные факторы.