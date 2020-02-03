Посол Великобритании в РФ подтвердила, что Скрипали живы 1 3.02.2020, 12:15

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Юлия и Сергей Скрипаль

Однако Лондон не собирается называть их местоположение.

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на которых было совершено покушение весной 2018 года, живы. Об этом в интервью "Коммерсанту", которое вышло 3 февраля, сказала посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.

"Конечно, они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", – сказала она.

На вопрос, проживают ли Скрипали в Великобритании, Броннерт не ответила.

66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".