Посол Великобритании в РФ подтвердила, что Скрипали живы

Посол Великобритании в РФ подтвердила, что Скрипали живы1
- 3.02.2020, 12:15
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Однако Лондон не собирается называть их местоположение.
Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, на которых было совершено покушение весной 2018 года, живы. Об этом в интервью "Коммерсанту", которое вышло 3 февраля, сказала посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.
"Конечно, они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", – сказала она.
На вопрос, проживают ли Скрипали в Великобритании, Броннерт не ответила.
66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".