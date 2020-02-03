Геннадий Тумилович: Всю жизнь далекие люди управляют в Беларуси футболом 4 3.02.2020, 11:38

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Геннадий Тумилович

Экс-вратарь сборной Беларуси поделился мнением о развитии белорусского футбола.

— Да, открытие академии, конечно, — это заслуга предыдущего руководства. Это хорошо. Но в Беларуси столько толковых специалистов, которые не слышат, не хотят слышать, которые даже не заходят в федерацию и не зайдут. Двумя словами лучше, как Юревич не охарактеризуешь: учим детей в 14-15 писать предложения, когда они не умеют писать буквы, передает «Трибуна».

Хорошо с Вергейчиком движение пошло в этом направлении. Но пока мы не начнем с самых младших возрастов, чуть ли не с детского сада, развивать детей и учить элементарному... Посмотри, в 14-15 лет координация полностью отсутствует. У меня такое ощущение, что, ##### [блин], смотришь, юношеская сборная Беларуси, ##### [блин], такое ощущение, что «ДЦПшники», ##### [блин]. Да, ##### [блин], нельзя так шутить, но на самом деле.

Белорусский специалист также поделился мнением о сборной Беларуси начала 2000-х годов.

— Такая сборная у нас, наверное, лет через 500 будет. Всю жизнь далекие люди управляют футболом. Тогда они думали, что такие футболисты сами будут рождаться поколение за поколением, но забывали, что той школы, которая была, уже нет», – сказал Тумилович на «Беларусь 5».