Поляки рассказали, кого считают лучшим президентом в истории 3 3.02.2020, 11:49

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Александр Квасьневский

Фото: Krzysztof Żuczkowski

В лидерах — единственный президент, который занимал пост дважды.

Накануне начала кампании перед президентскими выборами в Польше, которые состоятся в мае, у поляков спросили, кого они считают лучшим президентом страны.

Как сообщает "Европейская правда", опрос провело агентство SW Research для Rzeczpospolita.

После 1989 года в Польше было пять президентов, которых выбрали путем общего голосования: Лех Валенса, Александр Квасьневский, Лех Качиньский, Бронислав Коморовский и Анджей Дуда. Войцех Ярузельский был президентом, избранным парламентом.

На вопрос, какой президент был лучшим президентом в истории Третьей Польской республики, 37,6% ответили Александр Квасьневский. Только он был президентом два срока.

24% респондентов лучшим президентом считают теперешнего главу государства Анджея Дуду.

16% поддержки получил Лех Качиньский, 12,8% - Лех Валенса, 9,6% - Бронислав Коморовский.

На предстоящих президентских выборах Анджей Дуда будет добиваться переизбрания, хотя официально об этом еще не объявил. Сейчас в опросах он с огромным преимуществом опережает главную кандидатку от оппозиции Малгожату Кидаву-Блонскую.