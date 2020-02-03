Известный художник провел перфоманс против БРСМ 5 3.02.2020, 11:58

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Алексей Кузьмич выступил против угнетения гражданских свобод.

Еще помните Алексея Кузьмича, который пришел на открытие собственной выставки голым с табличкой «Министерство культуры» на причинном месте? Так вот, его внутренний художник продолжил высказываться. Следующей темой для высказывания стала общественная организация «БРСМ». Свою акцию он приурочил к вступлению в силу изменений в законе Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», пишет tut.by.

Во время акции Алексей сжигает свою инсталляцию «540», которую он выставлял в Национальном центре современных искусств, завязывает глаза, снимает рубашку и прокалывает обнаженную грудь булавкой со значком БРСМ.

— «Родина-BDSM» — это рассуждение о губительности любых идеологических воззрений в их крайних проявлениях, через возведение идеи в культ, где жизни отведена второстепенная роль, — описывает свою акцию в Facebook Алексей Кузьмич. — В этом действии я помещаю себя внутрь системного эксперимента, рассуждая о влиянии бесчисленных концепций идеологии и пропаганды на формирование мировоззрения современного человека и общественной мысли, проводя параллели с религиозными, оккультными практиками подчинения, жертвоприношением и психосексуальной субкультурой.

По словам Алексея, новая акция продолжает его исследование, начатое с интервенции в Национальный центр современных искусств Республики Беларусь. Там, считает художник Кузьмич, «произошло столкновение с цензурой авторитарной машины, основанной на идеалах прошлых идеологических столпов, распространивших свои щупальца на все сферы социально-политического устройства нынешнего территориального формирования».

Причем здесь БРСМ? Алексей пишет:

— Большое внимание в акции направляется в сторону Общественной организации «БРСМ» как преемственной комсомолу времен СССР структуре, формирующей современное идеологическое мировоззрение молодых людей в стране и претендующей на монополию в формировании кадров управленческих структур и исполнительной власти в Беларуси.

Новая акция Кузьмича сделана накануне вступления в силу изменений в законе Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».

— Под видом борьбы с экстремизмом происходит угнетение гражданских свобод и выражений мнений, отличных от официальной линии, невозможность критического высказывания, оправдание любых репрессий, недопустимость создания национальных организаций и подавление активной общественной деятельности.