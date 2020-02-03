закрыть
3 февраля 2020, понедельник, 14:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Эрдоган предостерег Россию от противодействия Турции в Сирии

5
  • 3.02.2020, 12:03
  • 3,019
Эрдоган предостерег Россию от противодействия Турции в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган

Cтамбул не намерен прекращать операцию в Идлибе.

Четыре турецких солдата были убиты и девять ранены в результате обстрела сирийскими правительственными силами в северо-западной провинции Идлиб в Сирии. Вооруженные силы Турции нанесли ответный удар, уничтожив до 35 сирийских солдат. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на BBC.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя нанесение ответного удара по сирийским войскам, заявил, что его страна "будет поступать так и впредь", передает Анадолу.

"Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе. Те, кто испытывает терпение Турции подлыми провокациями в Идлибе осознают ошибочность своих действий", - сказал Эрдоган.

Также в Турции заявили, что если РФ "не может остановить режим Башара Асада в Идлибе, то пусть не пытается ставить преград на пути турецкой армии".

"Турция не будет игнорировать гибель своих военнослужащих в Идлибе. Все причастные к обстрелам столкнутся с жесткой реакцией Анкары", - резюмировал Эрдоган.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев