Эрдоган предостерег Россию от противодействия Турции в Сирии 5 3.02.2020, 12:03

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Реджеп Тайип Эрдоган

Cтамбул не намерен прекращать операцию в Идлибе.

Четыре турецких солдата были убиты и девять ранены в результате обстрела сирийскими правительственными силами в северо-западной провинции Идлиб в Сирии. Вооруженные силы Турции нанесли ответный удар, уничтожив до 35 сирийских солдат. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на BBC.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя нанесение ответного удара по сирийским войскам, заявил, что его страна "будет поступать так и впредь", передает Анадолу.

"Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе. Те, кто испытывает терпение Турции подлыми провокациями в Идлибе осознают ошибочность своих действий", - сказал Эрдоган.

Также в Турции заявили, что если РФ "не может остановить режим Башара Асада в Идлибе, то пусть не пытается ставить преград на пути турецкой армии".

"Турция не будет игнорировать гибель своих военнослужащих в Идлибе. Все причастные к обстрелам столкнутся с жесткой реакцией Анкары", - резюмировал Эрдоган.