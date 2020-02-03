Полетит ли лоукостер из Минска? 3 3.02.2020, 12:26

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

От Wizz Air нет новостей.

Авиационные власти Беларуси подписали меморандум с венгерским лоукостером Wizz Air. Ожидалось, что весной 2020 года из Минска каждый день будут летать самолеты в Будапешт. Авиакомпании направлено уведомление о том, что наш аэропорт готов включить рейс в летнее расписание. Как пояснили tut.by в Минтранспорта, окончательное решение за авиакомпанией, но пока официального ответа не поступало.

— С нашей стороны все необходимые процедуры выполнены, — пояснил начальник отдела обеспечения и регулирования перевозок и международного сотрудничества Департамента по авиации Владимир Шибицкий. — Мы предоставили Wizz Air право пройти все необходимые процедуры, перевозчик должен сделать это в соответствии с нашим законодательством. Насколько мне известно, они ведут переговоры с Национальным аэропортом Минск по вопросам наземного обслуживания и так далее.

В Департаменте по авиации, как и в Минтранспорта подтверждают, что официального ответа от Wizz Air по поводу их решения на перелеты из Минска пока не поступало, хотя до формирования летнего расписания остается немного времени, оно стартует с 29 марта.

Журналисты направили запрос в Wizz Air, однако ответ мы пока не получили.

Напомним, планировалось, что с весны 2020 года лоукостер будет летать ежедневно по маршруту Будапешт — Минск. Другие маршруты, например, в областные города Беларуси или в другие столицы ЕС, пока не обсуждались, пояснял журналистам директор Департамента по авиации Артем Сикорский.

— Лоукост-компании просят не только скидки на наземное обслуживание, а еще и определенный процент за продажу дьюти-фри, другие условия у них есть. Но и у нас тоже могут быть условия. Например, давайте, вы летаете, не платите за наземное обслуживание в аэропортах, но вы привезите, например, 100 тысяч туристов. Не увезите, а привезите, — отмечал Артем Сикорский.

Wizz Air работает главным образом на рынке Центральной Европы, флот компании насчитывает 105 самолетов. Венгерская авиакомпания летает во многие города Европы. Например, из Вильнюса авиакомпания доставляет пассажиров на Кипр, в Грецию, Германию, Данию, Исландию, Израиль, Норвегию и другие страны.

Ранее в Министерстве транспорта и коммуникаций отмечали, что заинтересованы, чтобы лоукостеры пришли в областные города Беларуси. Согласно концепции развития областных аэропортов, подразумевалось создать базу в гродненском аэропорту. Шла речь о привлечении Wizz Air, однако сроки чиновники не называли.