Белорусский хоккеист брутально наказал соперника за контакт с вратарем в чемпионате Чехии 9 3.02.2020, 12:34

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Видеофакт.

В матче чемпионата Чехии ХК "Млада-Болеслав" оказался сильнее "Либереца" (4:1)

Белорусский защитник "Либереца" Роман Граборенко устроил драку, передает pressball.by.

В одном из эпизодов хоккеист уступил по скорости нападающему Паволу Скалицкому. Белорус слегка толкнул соперника в спину, который врезался в голкипера "тигров". Арбитры нарушение не зафиксировали, а Граборенко напал на Скалицкого и избил его у борта.

За это хоккеист получил удаление до конца матча.

Ранее белорусский хоккеист вступился за партнеров по команде и уложил на лед двухметрового чеха.