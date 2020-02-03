Начался рабочий визит в Беларусь главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса 1 3.02.2020, 12:43

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Линас Линкявичюс

Руководитель литовского МИД намерен обсудить ситуацию с БелАЭС.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс начал свой рабочий визит в Беларусь со встречи с литовской диаспорой, сообщили interfax.by в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"Рабочий визит Линкявичюса в Беларусь начался с символичного мероприятия - встречи с литовской диаспорой и совместного посещения главами внешнеполитических ведомств Беларуси и Литвы Рымдюнской средней школы (в Островецком районе - прим.) с литовским языком обучения и Рымдюнской СШ с белорусским языком обучения", - говорится в сообщении белорусского МИД в Twitter.

Как сообщалось, визит Линкявичуса в Беларусь проходит с 3 по 5 февраля.

По информации агентства BNS, в рамках визита в Беларуси руководитель литовского МИД намерен обсудить ситуацию с Белорусской АЭС и "вопросы, которые заботят литовское национальное меньшинство в этой стране".

В Минске Линкявичюс встретится с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, представителями гражданского общества, правозащитниками.

Это первый визит министра в Беларусь после четырехлетнего перерыва. Накануне он провел консультации с заместителем государственного секретаря США Филипом Рикером. "Важно было услышать, что американская сторона поднимала вопрос БелАЭС. Я бы также подчеркнул, что США приветствует более активную вовлеченность Литвы в диалог с Беларусью и считает, что это может быть полезным", - сказал Линкявичюс.