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Российский режим рухнет под тяжестью совершенных им ошибок

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  • Владислав Иноземцев
  • 3.02.2020, 12:45
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Российский режим рухнет под тяжестью совершенных им ошибок
Владислав Иноземцев

Если уж бороться за «национализацию элит», то по полной программе.

Конституционные поправки в РФ, которые активно обсуждаются в последние недели, во многом сводятся к идее ограничить доступ к публичным должностям тем россиянам, которые имеют (и даже имели) гражданство других стран и виды на жительство за рубежом. Данная мера предсказуемо вызвала критику со стороны оппозиционных политиков — однако мне кажется, что она не только вполне приемлема, но даже недостаточна.

Сегодня российская политическая элита воспринимает себя как временщиков — и потому многие, если не большинство, видных чиновников, приближенных к Кремлю предпринимателей, депутатов и губернаторов имеют заранее подготовленные «запасные аэродромы». Введение ограничений для всех этих людей вызовет как дополнительную напряженность в элитах, так и выявление настоящей степени «патриотизма» у тех, кто призывает россиян «затянуть пояса» ради дальнейшего противостояния Западу.

Более того, на мой взгляд, само предлагаемое ограничение выглядит уже недостаточным — его стоило бы дополнить de facto действовавшим в советские времена пунктом анкеты о «родственниках за границей». Ни для кого не секрет, насколько часто чиновники и депутаты стали в последнее время разводиться для того, чтобы скрыть свои активы. Известно, сколь часто дети столпов путинского режима постоянно живут за рубежом, хотя могли бы проводить больше времени в том раю, который построили их родители.

Поэтому правильнее было бы запретить занимать должности по предложенному президентом списку также и тем, чьи жены/мужья и дети в возрасте до 21 года имеют иностранные паспорта или живут за границей. Согласитесь, лояльность депутата родине своих детей может быть намного большей, чем его лояльность чужой стране, в которой у него двадцать лет назад могло быть право на долгосрочное пребывание. Если уж бороться за «национализацию элит», то по полной программе, а не половинчато, как предлагает сегодня Кремль.

Что же касается появляющихся аргументов относительно того, что такая мера ограничит участие в управлении страной профессионалов, которые могли учиться и работать за рубежом, а также воспрепятствует многим оппозиционным политикам претендовать на выборные должности, они не кажутся мне состоятельными. Чем меньше компетентных людей будут работать на российские власти, тем быстрее нынешний режим придет к концу.

Оппозиционеры же не будут допущены к власти даже если они никогда не выезжали за пределы страны — сомнений в этом с учетом предполагаемого инкорпорирования местного самоуправления в «вертикаль власти» уже, по-моему, не осталось.

Ну, а если (точнее — когда) нынешний режим рухнет под тяжестью совершенных им ошибок, Конституция (исправленная или оригинальная) в любом случае не должна быть предметом почитания. Она достаточно показала себя, соединив ельцинскую и путинскую эпоху в одно единое целое, чтобы быть без сожаления забытой после окончания последней. А пока, мне кажется, самым правильным выглядит банальный лозунг «чем хуже, тем лучше»…

Владислав Иноземцев, «Фейсбук»


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