закрыть
3 февраля 2020, понедельник, 14:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Стало известно, кто возглавил минский аэропорт

1
  • 3.02.2020, 12:59
  • 2,065
Стало известно, кто возглавил минский аэропорт
Вячеслав Хоронеко

Недавно с поста гендиректора минского аэропорта ушел Дмитрий Меликян.

Назначен новый гендиректор Национального аэропорта «Минск». Им стал Вячеслав Хоронеко. Эту информацию tut.by подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Официально к новой должности Вячеслав Хоронеко приступил сегодня, 3 февраля. Он был заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта Минск, а еще раньше — возглавлял аэропорт Минск-1 до его закрытия.

Напомним, недавно с поста гендиректора минского аэропорта ушел Дмитрий Меликян. Он проработал на этом месте 14 лет. После отставки Меликяна исполнять обязанности гендиректора стал именно Вячеслав Хоронеко.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев