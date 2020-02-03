Стало известно, кто возглавил минский аэропорт 1 3.02.2020, 12:59

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Вячеслав Хоронеко

Недавно с поста гендиректора минского аэропорта ушел Дмитрий Меликян.

Назначен новый гендиректор Национального аэропорта «Минск». Им стал Вячеслав Хоронеко. Эту информацию tut.by подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Официально к новой должности Вячеслав Хоронеко приступил сегодня, 3 февраля. Он был заместителем генерального директора по техническому развитию Национального аэропорта Минск, а еще раньше — возглавлял аэропорт Минск-1 до его закрытия.

Напомним, недавно с поста гендиректора минского аэропорта ушел Дмитрий Меликян. Он проработал на этом месте 14 лет. После отставки Меликяна исполнять обязанности гендиректора стал именно Вячеслав Хоронеко.