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Китайские биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

  • 3.02.2020, 13:07
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Китайские биржевые индексы рухнули из-за коронавируса
иллюстрационное фото AFP

Индекс CSI снижался больше чем на девять процентов.

Торги на китайских биржах после завершения новогодних каникул начались с рекордного падения, показав худший результат почти за 13 лет. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на газету Financial Times. Утром в понедельник индекс CSI, учитывающий активы, торгующиеся на биржах Шанхая и Шэньчжэня, снижался больше чем на девять процентов.

Индекс Shanghai Composite упал больше чем на 8 процентов, что стало худшим падением за день с 2015 года. Инвесторы озабочены эпидемией коронавируса нового типа, которым заболели уже 17 205 человек по всему миру.

По данным на утро 3 февраля, в Китае от новой вспышки вирусной инфекции умер 361 человек, еще один человек – на Филиппинах. Таким образом, число жертв болезни превысило число погибших от вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Она также вызывалась коронавирусом, похожим на тот, что вызвал заболевание в этом году.


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