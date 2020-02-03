Белорус купил новую Lada Largus: На сервис ездил пять раз за месяц 23 3.02.2020, 13:17

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Крик души белорусского автолюбителя.

Купить новый автомобиль прямо из салона и не иметь возможности в полной мере наслаждаться приобретением - странная штука, которая, увы, достаточно часто встречается в отечественных реалиях.

Когда в редакцию «Автобизнеса» обратился постоянный читатель Николай, его рассказ звучал как крик души. Как понять и принять тот факт, что на абсолютно новом авто постоянно приходится ездить в сервис из-за неисправностей? Казалось бы, по гарантии тут должны помочь дилер и его сервисная организация. Но…

"Радости от приобретения я уже не ощущал"

Николай: "В декабре 2019 года мне понадобился автомобиль, чтобы и на дачу, и в деревню, как говорится. Объем перевозимых вещей, особенно в пресловутый дачный сезон, достаточно велик. Присматривался долго и остановил свой выбор на Lada Largus. Не то что я сильно хотел приобрести детище российского автопрома, просто знакомые говорили, что эта машина довольно крепкая, да и по соотношению цены и качества вполне себе подходящий вариант.

В интернете про данный автомобиль часто писали, что это, мол, "рабочая лошадка", которая свои функции будет выполнять должным образом, но были и те, кто отзывался не очень. В общем, где-то негатив, где-то позитив, так всегда. "Ладно, буду брать", - решил я и 30 декабря сделал своей семье новогодний подарок - новый автомобиль. Стоил он почти 26 тысяч белорусских рублей.

7 января 2020 года во время непродолжительной поездки автомобиль неожиданно стал терять мощность. Мотор не тянет, и все тут. В этот момент на панели приборов загорелась ошибка двигателя. Пришлось прервать дальнейшую эксплуатацию авто, хотя дел в тот день запланировал много. Может, мелочь какая, которую на сервисе дилера по гарантии устранят?

На следующий день я провел у дилера полтора часа, после чего решил оставить авто до завтра, пусть разбираются в проблеме. Что-то там крутили, как я понял, вертели, компьютерную диагностику сделали - ничего. Через сутки свою Lada Largus забрал обратно, вроде бы едет. Но…

На следующий день, то есть 10 января, перестал работать тахометр. Я, естественно, остановился на краю проезжей части, включил "аварийку" и стал размышлять. Мысли были нехорошие, так как радости от приобретения уже не ощущал.

Постоял 30-40 минут, завел автомобиль - тахометр заработал вновь. Прямиком поехал в сервис, рассчитывая, что теперь-то неисправность устранят. Но опять "неполадок не обнаружено". Ладно, может, я чего не понимаю или придирчивой очень, хотя за мной такого никогда не наблюдалось. Просто есть проблема, я ее заявляю специалистам, которые должны все выявить и устранить, - что тут такого? Подожду, может, этой Lada "раскочегариться" нужно, новая ведь еще.

"Я не экстремист какой-то потребительский"

11 января, то есть на следующий день после очередного посещения автосервиса, на панели вновь загорелась ошибка двигателя. Я опять на СТО дилера, а по дороге вновь отказал тахометр. Это уже слишком, если честно. Ждать, пока специалисты будут диагностировать проблемы, я не стал, была куча дел, пришлось оставлять машину в сервисе.

Забрал только 13 января, диагноз - "неисправностей не обнаружено". Ну как же так? Каждый день это "достижение" машиностроения доставляет мне проблемы, из-за которых я не могу спокойно ездить. И это новая машина! За город просто боюсь выезжать, так как, если в дороге далеко от города автомобиль станет, придется тянуть его эвакуатором до СТО, а это по деньгам дороговато. Да и мало ли авария какая, если на ходу что-нибудь выйдет из строя.

И тут случилось чудо - моя Lada Largus стала ездить и не трепать мне нервы. Может, действительно ей "раскочегариться" нужно было, поездить подольше.

Однако 20 января опять отказал тахометр. На сервис я не обращался - устал, да и времени особо не было. 25 января во время езды вновь загорелся индикатор "ошибка двигателя", а через час погас. То есть старые (хотя какие они старые?!) неисправности стали проявляться вновь. Дилер, как собственно и я, был в размышлениях: что делать дальше?

Я не экстремист какой-то потребительский, мне эти поездки к дилеру и на следующий день обратно порядком надоели. Да и жаловаться я не очень-то люблю, не мое это. А тут приходится постоянно ездить к дилеру, просить устранить то одно, то другое, доказывать, что с автомобилем что-то не в порядке, он не ездит толком, постоянно проявляются различные недостатки. С новым автомобилем такого происходить не должно, и это очевидный факт, но происходит. Почему и что мне делать дальше?"

Первым делом - претензия

Проблемы, которые возникали у Николая, носили непостоянный характер: вот "горит" ошибка, вот перестала, а на сервисе "криминала" не увидели. В этом плане наш читатель допустил ошибку - надо было фиксировать все возникающие с автомобилем неисправности, просто включить камеру мобильного телефона и снимать. И так все время при проявлении таких "особенностей". Он этого не сделал, поэтому доказать сам факт наличия неисправностей в абсолютно новом автомобиле в конкретный момент при посещении СТО сложнее.

С точки зрения закона о защите прав потребителей есть следующие варианты развития событий.

Автомобиль относится к технически сложным товарам. Если покупателю продан товар ненадлежащего качества, то он по закону может предъявить продавцу несколько требований: безвозмездно устранить недостатки или, допустим, расторгнуть договор купли-продажи и возвратить уплаченную за товар сумму. Такие требования в отношении технически сложного товара покупатель может предъявить в течение 30 дней со дня передачи ему товара.

Договор купли-продажи автомобиля Lada Largus Николай заключил 30 декабря 2019 года. На момент обращения в редакцию 30 суток еще не истекли, так что, если желание расторгнуть договор есть, нужно поторопиться, о чем мы Николаю и сообщили.

Но даже если данный срок прошел, то требование о расторжении договора и возврате денежных средств может предъявляться и по истечении 30 дней, если в товаре имеются существенные недостатки или нарушены сроки безвозмездного устранения недостатков (п.7 ст.20 Закона).

Статья 1 Закона о защите прав потребителей

Существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый недостаток, либо недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов (в размере тридцати и более процентов стоимости товара (работы, услуги), определяемой на момент устранения недостатка) либо несоразмерных затрат времени (превышающих максимально допустимые затраты времени, установленные техническими нормативными правовыми актами на устранение аналогичного недостатка), или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, либо другие подобные недостатки.

В любом случае для начала Николаю нужно предъявить дилеру претензию, в которой подробно описать возникающие с автомобилем проблемы. Если дилер не согласен с этой претензией, то он обязан самостоятельно и за свой счет назначить экспертизу качества товара, о чем сообщить Николаю и уведомить его о времени и месте ее проведения.

Уже профессиональный эксперт будет расставлять все точки над "i", и ему очень бы помогли записи с камеры телефона о проявлении конкретных недостатков в определенный период времени, чтобы определить, в каком направлении работать. Увы, их нет. Тем не менее, если эксперт выявит существенные недостатки, тут уже или дилер должен решать, как урегулировать возникший спор с клиентом, или в суд. Если же эксперт ничего не найдет, то Николаю придется оплатить стоимость проведенной экспертизы, а это, поверьте, отнюдь не дешево.

P.S. На момент подготовки материала Николай подал дилеру претензию о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченной за товар денежной суммы.