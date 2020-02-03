Пресс-секретарь Лукашенко: Ищем деньги на новый самолет 21 3.02.2020, 13:19

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Наталья Эйсмонт рассказала об авиапарке белорусского правителя.

Глава пресс-службы Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала «Радыё Свабода» информацию о появлении нового самолета у правителя Беларуси.

Напомним, что информация про новый самолет у Лукашенко появилась на Telegram-канале Nexta. Пишется, что это частный бизнес-джет Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ, который говорит о его причастности к первым лицам страны. Это же подтверждает и ливрея самолета, выполненная в цветах государственного флага. Стоимость джета по каталогу составляет $61 500 000.

Со ссылкой на источники в Национальном аэропорту «Минск», Nexta пишет, что новый самолет впервые прибыл в Минск еще во второй половине сентября. Сделка по покупке при этом проходила через частную австрийскую компанию, которая приобрела данный борт и перегнала его в Минск. И только после этого самолет стал собственностью Республики Беларусь Лукашенко. Известно и то, куда самолет уже совершал свой единственный рейс - в Варшаву.

«Новая игрушка будет использоваться семьей Лукашенко - эта информация также подтверждена. А вот заменит ли относительно небольшой джет использующиеся Лукашенко лайнеры Boeing 737 (бортовой номер EW-001PA) и 767 (EW-001PB), пока неизвестно. Вполне возможно, что Gulfstream будет использоваться исключительно для частных поездок», – пишет Nexta.

Эйсмонт заявила, что новый самолет Лукашенко не приобретал, однако он задумывается над приобретением нового:

- И сегодня как раз стоит вопрос, где найти средства на приобретение нового государственного самолета. Но денег на эти цели пока нет, хотя и предложения от авиакомпаний поступали.