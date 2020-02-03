Шнуров высмеял партию Прилепина с Охлобыстиным 1 3.02.2020, 13:35

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Лидер группы «Ленинград» сравнил их с героями поэмы «Мертвые души».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение созданной писателем и террористом «ДНР» Захаром Прилепиным партии «За правду». Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

В произведении про Прилепина артист высмеял актера Ивана Охлобыстина, выступавшего сторонником одноименного движения.

Был попом, потом интерном,

Но всегда топил за власть.

Помотало сильно верно,

И веревочка свилась.

Звали его вроде Ваня,

Только что снимался в шоу,

Воевал он на диване,

Выпивал на посошок.

Щас в «за правде» или где?

Правда, что ли, «правду» ищет?

Стал смотрящим по еде,

То есть по духовной пище.

Шнуров высмеял участников новой партии, сравнив их с героями поэмы «Мертвые души» Николая Гоголя, а также назвав Прилепина писателем-ментом.

Там компашка, то что надо

(Креативный элемент),

Ладная, как тачка «Лада»,

За рулем писатель-мент.

Едут, песни распевая.

Господи благослови!

Эх, дорожка фронтовая,

Вдоль дороги соловьи.

Сотню жмут из «Лады» с гаком,

В ней созвездие имен.

Сочинить так мог Булгаков

Пьесу про конец времен.

Персонажи — дурно аж,

Весь гротеск и буффонада,

Что не личность, то типаж.

1 февраля в РФ появилась партия «За правду», председателем которой стал Прилепин. В съезде сторонников одноименного движения приняли участие голливудский актер Стивен Сигал и российская звезда Иван Охлобыстин.