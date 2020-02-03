Шнуров высмеял партию Прилепина с Охлобыстиным

Шнуров высмеял партию Прилепина с Охлобыстиным1
- 3.02.2020, 13:35
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Лидер группы «Ленинград» сравнил их с героями поэмы «Мертвые души».
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение созданной писателем и террористом «ДНР» Захаром Прилепиным партии «За правду». Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.
В произведении про Прилепина артист высмеял актера Ивана Охлобыстина, выступавшего сторонником одноименного движения.
Был попом, потом интерном,
Но всегда топил за власть.
Помотало сильно верно,
И веревочка свилась.
Звали его вроде Ваня,
Только что снимался в шоу,
Воевал он на диване,
Выпивал на посошок.
Щас в «за правде» или где?
Правда, что ли, «правду» ищет?
Стал смотрящим по еде,
То есть по духовной пище.
Шнуров высмеял участников новой партии, сравнив их с героями поэмы «Мертвые души» Николая Гоголя, а также назвав Прилепина писателем-ментом.
Там компашка, то что надо
(Креативный элемент),
Ладная, как тачка «Лада»,
За рулем писатель-мент.
Едут, песни распевая.
Господи благослови!
Эх, дорожка фронтовая,
Вдоль дороги соловьи.
Сотню жмут из «Лады» с гаком,
В ней созвездие имен.
Сочинить так мог Булгаков
Пьесу про конец времен.
Персонажи — дурно аж,
Весь гротеск и буффонада,
Что не личность, то типаж.
1 февраля в РФ появилась партия «За правду», председателем которой стал Прилепин. В съезде сторонников одноименного движения приняли участие голливудский актер Стивен Сигал и российская звезда Иван Охлобыстин.