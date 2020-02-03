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Какой звук нужно ставить на сигнал будильника

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  • 3.02.2020, 13:44
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Какой звук нужно ставить на сигнал будильника

Об этом рассказали ученые из Австралии.

Новое исследование, проведенное Мельбурнским королевским технологическим университетом, показывает, какой звук стоит выбрать для будильника: обычное «бип-бип» или же мелодию. Об этом пишет tut.by со ссылкой на PLoS One.

Исследование показало, что мелодичные сигналы будильника способны положительно повлиять на бдительность и сконцентрированность человека в течение дня.

Эти результаты могут принести пользу людям, которым нужно быть собранными и внимательными вскоре после пробуждения, например, сменным рабочим, пилотам или сотрудникам аварийно-спасательных служб. Даже у астронавтов NASA работоспособность напрямую зависит от качества пробуждения.

Как утверждает ведущий автор исследования, доктор наук и сотрудник Мельбурнского королевского технологического университета Стюарт Макфарлейн (Stuart McFarlane), если вы проснетесь от резких звуков, то производительность вашей работы может снизиться на период до 4 часов после пробуждения, что чревато серьезными последствиями.

Чтобы узнать, какая мелодия лучше подходит для будильника, исследователи опросили 50 человек: участники отмечали в онлайн-опроснике, какой тип звука использовали для пробуждения, и как они себя чувствовали после этого в течение дня.

Результат получился довольно интересным. Хотя может показаться, будто обычный сигнал «бип-бип» вполне подходит для этой цели, на деле лучше использовать мелодичный сигнал, например, «Good Vibrations» от американской рок-группы The Beach Boys или Close To Me от британской группы The Cure.


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