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Как изнутри выглядит больница, которую за 10 дней построили для заразившихся коронавирусом

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  • 3.02.2020, 14:10
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Как изнутри выглядит больница, которую за 10 дней построили для заразившихся коронавирусом
Фото: Xinhua

Ее построили в Ухане.

Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами. Как ранее сообщал Charter97.org, новая больница рассчитана на тысячу мест. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков.

На момент публикации, общее число случаев заболевания коронавирусом по всему Китаю достигло 17 300 людей, а общее число погибших — 361.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки и России.


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