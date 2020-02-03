Легенда мирового футбола Это'О: Глеб был универсалом, мог сыграть везде 3.02.2020, 14:36

Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst

Бывший форвард «Барселоны» вспомнил о своем экс-партнере по каталонскому клубу.

Самюэль Это'О вспомнил о своем экс-партнере по каталонскому клубу Александре Глебе.

- При вас в "Барселону" перешел Александр Глеб, который не смог закрепиться в клубе. Недавно он завершил карьеру. Можно сказать, что белорус реализовал весь свой потенциал?

- Хорошо помню Глеба. Он — яркий пример того, когда травмы не дают раскрыться игроку по достоинству. Он перешел к нам с повреждением и долго не мог набрать оптимальную форму. Когда же он восстановился, его не ставили на излюбленную позицию, а, можно сказать, закрывали им дыры. Александр был универсалом, мог сыграть везде. В "Барселоне" была сумасшедшая конкуренция, особенно в полузащите. Поэтому выходить на поле даже на 20 минут или не на свою позицию было честью для любого. Но Глеб по своему характеру лидер, и он хотел большего. Да, в "Барсе" ему не удалось реализовать себя полностью, но в целом он провел хорошую карьеру.

- Вас и Глеба могли обменять в "Интер" на Златана Ибрагимовича, но в итоге в миланский клуб перешли только вы. Какие эмоции остались от сезона под руководством Жозе Моуринью?

- Та команда, пожалуй, была самой сплоченной, которую я когда-либо видел. Ребята бились друг за друга, командный дух и дисциплина были на каком-то запредельном уровне. Думаю, именно поэтому мы и выиграли все турниры сезона. Мы были не самым талантливым, но точно самым организованным коллективом мира.

В этом огромная заслуга Жозе. Я много раз говорил, что он один из лучших тренеров, с кем мне приходилось работать. Он очень умный наставник, который отводит негатив от своих игроков. К тому же он очень честен со всеми и способен дать мотивацию даже людям, которые выиграли все, что только можно. Думаю, если бы он остался в "Интере", победная серия клуба так быстро бы не закончилась, — цитирует Это'О издание "Известия".