Психологи рассказали, как запах роз влияет на память 3.02.2020, 14:40

Влияние запахов на память связывают с работой определенной части мозга.

Запахи, которые мы ощущаем во время получения нового опыта, а также позднее, во сне, пока происходит консолидация памяти, играют заметную роль в запоминании. Еще 12 лет назад точные эксперименты продемонстрировали это в лаборатории, показав, что приятный аромат роз при обучении, а затем во время сна способствует закреплению новых знаний. Теперь же психологи из Медицинского центра, пишет Naked Science.

Запахи, которые мы ощущаем во время получения нового опыта, а также позднее, во сне, пока происходит консолидация памяти, играют заметную роль в запоминании. Еще 12 лет назад точные эксперименты продемонстрировали это в лаборатории, показав, что приятный аромат роз при обучении, а затем во время сна способствует закреплению новых знаний. Теперь же психологи из Медицинского центра Университета Фрайбурга подтвердили такой эффект и в «полевых» исследованиях. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Влияние запахов на память связывают с работой гиппокампа — области мозга, которая играет роль «оперативной памяти», накапливая новую информацию, а затем — во сне — участвуя в ее отборе и переносе важных сведений в «постоянную память». Гиппокамп напрямую связан с обонянием, и запахи способны оказывать сильное влияние на его активность, стимулируя запоминание. Стоит заметить, что моторные навыки — такие как плавание или езда на велосипеде — запоминаются иным путем, гиппокамп не принимает большого участия в этом процессе.

В 2007 году это показали эксперименты группы Яна Борна (Jan Born) из Университета Любека. Тогда отмечалось, что воссоздать и подтвердить подобные эффекты вне лаборатории, а тем более в домашних условиях — пока не представляется возможным. Тем не менее недавно Юргену Корнмье (Jürgen Kornmeier) и его коллегам удалось и это. Подопытными в новых экспериментах выступили 54 школьника из двух параллельных шестых классов одной и той же школы на юге Германии.

Ученикам одного класса раздали палочки с ароматом роз, и те держали их на столе, пока зубрили новые английские слова во время домашней работы, а также клали возле кровати на ночь. Второй класс выступил в качестве контрольной группы и учился как обычно. Результативность опытной группы оказалась примерно на 30 процентов выше. «Мы достоверно показали, что поддерживающий эффект запахов действует в реальной жизни и им можно целенаправленно пользоваться», — резюмирует Юрген Корнмье.