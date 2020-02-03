закрыть
3 февраля 2020, понедельник, 15:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Почему власти боятся политических блогеров?

2
  • 3.02.2020, 14:48
Почему власти боятся политических блогеров?
Дмитрий Козлов

Правящий режим стал воспринимать блогеров как политическую опасность.

Наказание блогера из-под Орши Дмитрия Козлова (автор ютьюб-канала «Серый кот») 120 сутками административного ареста делает популярной версию, что белорусский правящий режим стал воспринимать блогеров как политическую опасность. И преследует их даже сильнее, чем лидеров оппозиции, пишет сайт naviny.by.

База данных закрытого властями правозащитного центра «Весна» по административному преследованию зафиксировала за минувший год 10 инцидентов, которые касаются четырех блогеров — Сергея Петрухина (ютьюб-канал «Народный репортер», Брест), Дмитрия Козлова («Серый кот»), Сергея Тихановского («Страна для жизни», Гомель) и Владимира Цыгановича (MozgON, Гомель). Пять из этих инцидентов связано с Козловым.

«Серый кот» попал под невиданный прессинг

В 2020 году конвейер судов над участниками антиинтеграционных митингов продолжался, и только за январь Козлов шесть раз был осужден за призыв к участию в несанкционированных акциях или собственно за участие в них.

Автор канала «Серый кот» живет один в поселке Барань в шести километрах от Орши, поэтому о его задержании 25 декабря прошлого года стало известно не сразу, а лишь когда другие блогеры сообщили о его пропаже правозащитникам. На свободу Козлов вышел 21 января после отсидки 27 из 30 определенных ему суток административного ареста, но в итоге ему предстоит отсидеть намного больше.

21 января белорусские правозащитные организации распространили совместное заявление, в котором подчеркивалось, что блогер признан политическим заключенным.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец призвал к солидарности с Козловым, заявив, что «парня травят за его стойкость, за то, что на родине Григорьевича в лице Серого Кота появился политический центр привлечения для протестов». Павел Северинец считает, что накануне визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео «всех — и Дмитрия [Козлова], и Сергея Тихановского, и меня — выпустили, чтобы не обострять отношения с Западом. После могут забрать снова».

В беседе с автором этих строк соавтор блога «Народный репортер» Александр Кабанов высказал предположение, что власти «приняли решение прибить «Серого кота» на взлете, но ошиблись — из-за произошедшего о нем узнало больше людей».

Из перечисленной четверки преследуемых блогеров у Козлова самый маленький по количеству подписчиков канал — 8,12 тыс. («Страна для жизни» — 48,3 тыс., MozgON — 47,5 тыс., «Народный репортер» — 30,8 тыс.), но резонанс в отношении автора привлек к каналу внимание, и за месяц репрессий подписчиков стало заметно больше.

Используется и уголовное преследование

В 2019 году белорусских блогеров привлекали не только к административной, но и к уголовной ответственности.

18 апреля 2019 года суд Ленинского района Бреста признал Петрухина виновным в публичных клевете и оскорблении милиционеров и назначил штраф в 360 базовых величин (на тот момент 9180 рублей), а также возмещение морального ущерба пострадавшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7500 рублей).

Судебные исполнители 19 августа наложили арест на имущество Петрухина. В отношении его соавтора по блогу «Народный репортер» Кабанова во время прошлогодних так называемых парламентских выборов возобновляли уголовное дело по подозрению в присвоении денег товарищества собственников дома, но потом прекратили в декабре за отсутствием состава преступления.

В октябре фильм минского блогера члена движения «За Свободу» Павла Спирина «Грань 2019» попал в Республиканский список экстремистских материалов. В декабре в этот список попал фильм блогера Степана Путило (Nexta) «Лукашенко. Уголовные материалы», который на Ютьюбе просмотрели почти два миллиона раз. В двух последних случаях речь шла о вероятном возбуждении уголовного дела за оскорбление президента, но пока нет данных о том, произошло ли это.

В основном преследуют в регионах

Примечательно, что громкие дела, связанные с блогерами, в основном раскручиваются в регионах.

Кабанов и Петрухин на своем опыте приходят к выводу, что в некоторых случаях давление на блогеров связано с тем, что местные власти перестраховываются, но в отношении тех, кто особенно активно призывает выходить на площадь, есть команды из Минска.

«Давление идет централизовано, потому что блогеры становятся новой информационной силой, которая воспринимается властями как опасность», — считает Петрухин.

Кабанов же предполагает, что «в КГБ скоро создадут отдел по блогерам, как сейчас есть по оппозиции — защита конституционного строя».

Появились «антиблогеры»?

Правящий режим научился во время избирательных кампаний противопоставлять наблюдателям-оппозиционерам своих наблюдателей-лоялистов. Что-то похожее начинает, по словам Кабанова и Петрухина, появляться и в отношении блогеров.

Если одни блогеры поднимают местные проблемы, борются с несправедливостью чиновников, то параллельно появляются другие блогеры, которые поливают грязью первых и одновременно оправдывают местных чиновников или бизнес.

Из-за ограниченного количества примеров пока трудно судить, стало ли появление «антиблогеров» тенденцией в национальном масштабе или пока идет речь о брестском эксперименте. В отличие от России в Беларуси пока не выявляли «фабрики троллей», которые бы обслуживали режим, занимались бы системной пропагандой и контрпропагандой в социальных сетях.

Власти ищут варианты нейтрализации

Считает ли правящий режим политических блогеров опасностью? Возможно. Эта та сфера, где очень трудно отдавать приказания: люди подписываются, на кого хотят, смотрят и обсуждают, что пожелают.

В отличие от традиционных СМИ, политические блогеры не рассматривают свою деятельность как медиабизнес (хотя пожертвования уже давно научились собирать), поэтому оказываются менее уязвимыми для административного давления. В итоге некоторые из них занимают нишу радикальной политической публицистики, которой почти не осталось в традиционных СМИ.

При этом блогер, в отличие от редакции, может быть общественным активистом или партийным деятелем и на своем канале открыто лоббировать то дело, которое считает правым.

Феномен политического блогерства — относительно новое явление для государственных идеологических работников, и они, судя по всему, еще не нащупали способ по-настоящему эффективно противостоять представителям этой волны. Провластные блоги и каналы на Ютьюбе могут получить хорошую прессу при открытии, но пока ни один из них не приобрел заметной популярности.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев